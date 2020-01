AS Bertanggung Jawab Atas Konsekuensi Pembunuhan Jenderal Soleimani

IslamTimes- “Jenderal Qasem Soleimani adalah sumber kebanggaan dan kehormatan, tidak hanya untuk orang Iran tetapi juga untuk semua Muslim dan orang-orang yang tertindas di seluruh dunia.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) dalam reaksinya terhadap pembunuhan Komandan IRGC Brigade Quds Jenderal Qasem Soleimani menekankan bahwa Amerika Serikat akan bertanggung jawab atas konsekuensi dan hasil pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani.Karena alasan ini, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) pada hari Jum'at, sebagai reaksi atas serangan kriminal AS terhadap konvoi yang membawa Jenderal Qasem Soleimani dan sejumlah komandan front perlawanan yang menyebabkan kesyahidan para komandan ini.Teks pernyataan itu sebagai berikut:"Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) menyatakan belasungkawa mendalam atas kesyahidan dan keberanian komandan Pasukan Quds IRGC, Jenderal Qasem Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis Wakil Komandan Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU) dan beberapa lainnya dari kekuatan PMU, kepada Imam Zaman (as), Pemimpin Revolusi Islam, bangsa Iran yang telah syahid dan keluarga mereka yang berduka.“Jenderal Qasem Soleimani adalah sumber kebanggaan dan kehormatan, tidak hanya untuk orang Iran tetapi juga untuk semua Muslim dan orang-orang yang tertindas di seluruh dunia."Menurut Pemimpin, mereka yang membunuh Komandan Pasukan Quds IRGC Mayor Jenderal Qasem Soleimani harus menunggu balas dendam yang keras. Para penjahat ini akan menghadapi balas dendam yang keras di waktu dan tempat yang tepat. Tidak diragukan lagi, pohon perlawanan akan terus meningkat lebih dari sebelumnya. Semua teman dan musuh harus tahu bahwa gerakan Perlawanan akan berlanjut dengan motivasi ganda, dan kemenangan yang pasti menanti mereka yang bertarung di jalan yang benar ini."Tidak diragukan lagi, teroris AS membalas dendam atas kekalahan ISIS oleh Komandan Pasukan Quds IRGC dan komandan hebat yang berperang melawan terorisme."Penggabungan darah komandan Iran dan Irak adalah manifestasi dari ikatan yang tak terputus antara kedua negara Iran dan Irak di masa depan."Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dalam sesi luar biasa yang diadakan hari ini mengadopsi keputusan yang tepat dengan meninjau berbagai aspek dari insiden tragis ini dan dengan ini, mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari petualangan kriminalnya sendiri."(IT/TGM)