Pentagon: AS Mengirim Ribuan Pasukan Tambahan ke Timur Tengah

Mark Esper - Pentagon Chief.jpg

IslamTimes - Pentagon telah mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengirim setidaknya 3.000 tentara tambahan ke Timur Tengah setelah AS membunuh Letnan Jenderal Iran Qassem Soleimani.

Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, tewas dalam serangan udara AS di ibukota Irak, Baghdad hari Jumat (3/1) pagi. Serangan AS terjadi di Bandara Internasional Baghdad, menewaskan delapan orang lainnya.Pentagon mengatakan Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan pembunuhan Soleimani.Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei berjanji "membalas dendam berat" atas kematian komandan militer. Ayatollah Khamenei mengatakan, “orang-orang paling kejam di dunia” membunuh komandan “terhormat” yang “selama bertahun-tahun dengan berani berjuang melawan kejahatan dan penjahat dunia.”Di Washington, seorang pejabat Pentagon mengatakan pada hari Jumat (3/1) bahwa 3.000 hingga 3.500 tentara dari Pasukan Tanggap Global Divisi Lintas Udara ke-82 akan dikerahkan di wilayah Timur Tengah."Brigade akan dikerahkan ke Kuwait sebagai tindakan yang tepat dan tindakan pencegahan dalam menanggapi peningkatan tingkat ancaman terhadap personil dan fasilitas AS," kata pejabat Pentagon.Awal pekan ini, para pejabat Amerika mengatakan kepada Reuters bahwa ribuan pasukan tambahan dapat dikerahkan ke wilayah tersebut.Amerika Serikat telah mengirim sekitar 14.000 tentara tambahan ke Timur Tengah sejak Mei.[IT/r]