35 ‘Target Vital AS dan Israel’ Dalam Jangkauan Iran untuk Balasan Pembunuhan Sulaimani

Bavar-373 mobile missile defense system in Tehran, Iran.JPG

IslamTimes - Iran memiliki hak untuk membalas pembunuhan Mayor Jenderal Qassem Soleimani pada AS, dengan puluhan target potensial sudah ada dalam daftar, kata seorang komandan senior dalam elit Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC).

"Target vital Amerika di kawasan itu telah diidentifikasi oleh Iran sejak lama," Jenderal Gholamali Abuhamzeh, yang memimpin IRGC di provinsi Kerman selatan Iran, mengatakan pada Jumat (3/1) malam, seperti dikutip oleh Kantor Berita Tasnim.35 target AS di kawasan serta Tel Aviv berada dalam jangkauan kami.Komandan tidak menyebutkan target spesifik tetapi menyebutkan bahwa kapal perang AS telah beroperasi di Selat Hormuz, rute pengiriman penting, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Samudra Hindia.Abuhamzeh membuat komentar setelah Soleimani, pemimpin Pasukan Quds IRGC - unit khusus yang ditugaskan untuk operasi di luar negeri - tewas dalam serangan pesawat nir awak AS di bandara Baghdad. Dia meninggal bersama dengan beberapa pejabat tinggi dari milisi Syiah Irak yang didukung Iran, Pasukan Mobilisasi Populer (PMF).Kerman adalah provinsi tempat tinggal Soleimani. Dia akan dimakamkan di sana pada hari Selasa.Membunuh pemimpin Quds adalah "kesalahan strategis terbesar" yang telah dibuat AS dalam empat dasawarsa dengan Iran, Abuhamzeh mengatakan, menjanjikan bahwa Tehran akan "membalas dendam."Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif menekankan bahwa “Iran tidak mencari ketegangan di kawasan ini."Namun, "kehadiran dan campur tangan pasukan asing dan ekstra-regional telah menyebabkan ketidakstabilan, rasa tidak aman dan meningkatnya ketegangan," kata Zarif dalam pertemuan dengan mitra Qatar-nya, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, di Tehran.Para pejabat di Washington mengatakan bahwa kematian Soleimani telah mencegah serangan teroris besar-besaran terhadap AS dan menyelamatkan "ratusan" nyawa Amerika. Presiden AS Donald Trump sejauh ini menyebut Soleimani sebagai "teroris nomor satu di dunia," mengabaikan fakta bahwa sang jenderal memainkan peran penting dalam mengalahkan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) di Suriah dan Irak.[IT/r]