Trump: AS Akan Menyerang 52 Situs Iran 'SANGAT CEPAT dan SANGAT KERAS' jika Tehran Bertindak Membalas Kematian Jenderal Solaimani

U.S. President Donald Trump makes a speech to evangelical supporters in Miami, Florida, U.S..JPG

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump mengatakan militer AS telah mengidentifikasi 52 situs yang penting bagi Iran dan budayanya yang siap dihujani jika Tehran menargetkan warga atau aset AS untuk membalas pembunuhan jenderal Qassem Solaimani.

Iran sedang berbicara dengan sangat berani tentang menargetkan aset-aset AS tertentu sebagai balas dendam karena kita membersihkan dunia dari pemimpin teroris mereka yang baru saja membunuh seorang Amerika, & melukai banyak orang lain, belum lagi semua orang yang telah dia bunuh sepanjang hidupnya, termasuk baru-baru ini ....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Januari 2020Dalam melepaskan satu lagi peringatan mengerikan ke Iran, Trump tampaknya merujuk pada pernyataan baru-baru ini oleh komandan senior dalam elit Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), yang mengatakan sebelumnya pada hari Sabtu (4/1) bahwa Iran telah sudah “sejak lama” mengidentifikasi sekitar 35 target vital AS dan Israel di wilayah."Jika Iran menyerang setiap orang Amerika, atau aset Amerika, kami akan ... menargetkan 52 situs Iran (mewakili 52 sandera Amerika yang diambil oleh Iran bertahun-tahun yang lalu), beberapa di tingkat yang sangat tinggi & penting bagi Iran & budaya Iran, dan target-target itu, dan Iran sendiri, AKAN SANGAT CEPAT DAN SANGAT KERAS," kata Trump ketika ia meluncurkan cacian anti-Iran baru di Twitter.Trump tidak menentukan situs mana yang telah ditempatkan Pentagon pada daftar sasarannya, hanya mengatakan bahwa beberapa target "pada tingkat yang sangat tinggi.".... menargetkan 52 situs Iran (mewakili 52 sandera Amerika yang diambil oleh Iran bertahun-tahun yang lalu), beberapa di tingkat yang sangat tinggi & penting bagi Iran & budaya Iran, dan target itu, dan Iran sendiri, AKAN TETAP SANGAT CEPAT DAN SANGAT KERAS. AS tidak menginginkan ancaman lagi!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Januari 2020Ancaman itu muncul ketika ketegangan antara Washington dan Tehran berada di titik didih setelah serangan pesawat tak berawak AS di dekat Baghdad pada hari Kamis menewaskan pemimpin Pasukan Quds IRGC - unit khusus yang ditugaskan untuk operasi di luar negeri. Mayor Jenderal Qassem Soleimani, yang dijuluki Trump sebagai "pemimpin teroris" Iran berperan penting dalam kekalahan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) di Suriah dan Irak.Langkah pemerintahan Trump untuk membunuh Soleimani telah menuai reaksi beragam di AS. Anggota parlemen yang demokratis, serta kolega mereka dari Partai Republik, tidak mengetahui operasi tersebut.Tetapi sementara GOP secara besar-besaran bersukacita atas langkah itu, Demokrat telah menangisi keputusan itu, menuduh Trump sendirian menyuruh AS terlibat dalam perang habis-habisan dengan Iran.[IT/r]