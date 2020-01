Guardian: Pembunuhan Soleimani Dapat Memicu Berakhirnya Kehadiran Militer AS di Irak

Iraqi forces stand guard in front of the US embassy in Baghdad.jpg

IslamTimes - Sebuah laporan mengatakan pembunuhan komandan senior Iran Jenderal Qassem Soleimani mungkin memicu penarikan Amerika Serikat dari Irak.

Sebuah artikel yang diterbitkan pada hari Jumat di harian Inggris The Guardian mengatakan bahwa pembunuhan AS terhadap Jenderal Soleimani, yang digunakan untuk memimpin Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) elit Iran, mungkin menghasilkan "tujuan akhir untuk mengakhiri militer AS kehadiran di Irak."Sepotong opini mengingatkan bahwa Jenderal Soleimani telah "berhasil menumpahkan darah militer AS di tempat-tempat seperti Irak" - di mana dia akan memberikan dukungan penasihat yang luas untuk operasi kontra-terorisme Baghdad.Itu juga memuji almarhum jenderal dengan kemungkinan "menjebak AS untuk memulai pengusiran sendiri dari Irak" selama keterlibatannya dengan negara Arab.Artikel itu mengingatkan bahwa Soleimani yang membantu Irak mengatasi kelompok teror Daesh Takfiri telah memberinya dukungan luas sebagai "pahlawan" di tanah kelahirannya dan di antara bangsa Arab.Kemartirannya, tambahnya, kemungkinan hanya akan menambah popularitasnya dengan menjadi "seruan persatuan" di antara para pendukungnya.[IT/r]