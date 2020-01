IslamTimes- Donald Trump, presiden AS saat ini, mengutuk Barack Obama atas penciptaan ISIS. ( 11 Agustus 2016). ISIS dan kelompok teroris lainnya seperti Al-Nosrah dan Al-Qaeda telah melakukan banyak kejahatan kekerasan terhadap rakyat Irak, Suriah, Lybia, Lebanon, dan bahkan Iran selama lima tahun (Independen 4 Desember 2019).

Ada pepatah di timur tengah yang mengatakan "musuh musuhmu adalah temanmu" jadi ketika orang melihat bahwa AS membunuh musuh musuh mereka (Jenderal Soleimani dan Abu Mahdi Al-Mohandes) mereka menyadari bahwa AS adalah seorang teman ISIS.Kurang dari satu dekade yang lalu, masyarakat di negara-negara Arab mulai memprotes diktator mereka untuk mencapai keadilan dan kebebasan yang juga disebut "Musim Semi Arab". Jalan moral ini mengambil jalan memutar dan kehilangan jalan yang benar. Itu adalah upaya AS untuk menyesatkan rakyat dengan menciptakan beberapa kelompok teroris termasuk ISIS, Al-NOSRAH dan yang lain.Donald Trump, presiden AS saat ini, mengutuk Barack Obama atas penciptaan ISIS. ( 11 Agustus 2016). ISIS dan kelompok teroris lainnya seperti Al-Nosrah dan Al-Qaeda telah melakukan banyak kejahatan kekerasan terhadap rakyat Irak, Suriah, Lybia, Lebanon, dan bahkan Iran selama lima tahun (Independen 4 Desember 2019).Di sisi lain, Front Perlawanan, yang dipimpin oleh Jenderal Soleimani berusaha untuk bertarung dengan ISIS. Setelah beberapa tahun, Front Perlawanan bekerja sama dengan pasukan Irak (Hashd-Alshaabi), militer Suriah, dan masyarakat setempat dan berhasil mengalahkan kelompok-kelompok teroris dan membawa perdamaian ke wilayah tersebut.Tetapi perintah bodoh Trump untuk menyerang Jenderal Soleimani dan Abu Mahdi Al-Mohandes, dapat menunjukkan wajah asli gubernur AS saat ini dan membuat rakyat Timur Tengah memikirkan kembali pertanyaan lama ini: Apa yang dilakukan AS di sini? Timur Tengah? Ada pepatah di timur tengah yang mengatakan "musuh musuhmu adalah temanmu" jadi ketika orang melihat bahwa AS membunuh musuh musuh mereka (Jenderal Soleimani dan Abu Mahdi Al-Mohandes) mereka hanya bisa mengambil kesimpulan bahwa AS adalah seorang teman dari ISIS.Ini adalah kebenaran yang disebutkan oleh negara-negara lain seperti Rusia juga. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini mentweet: Di bawah kepemimpinan langsung Jenderal Qasem, perlawanan Soleimani terhadap ISIS # AL-Qaeda di Suriah & Irak jauh sebelum "Koalisi Internasional" yang dipimpin oleh AS.Poin penting yang dapat dipertimbangkan sekarang adalah dapatkah kita mengharapkan "Musim Semi Arab" di tengah kekacauan di Timur Tengah ini tanpa pasukan AS?(IT/TGM)