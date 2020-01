Nasrallah: Prajurit dan Pewira AS Akan Pulang dalam Peti Mati setelah Pembunuhan Soleimani

Secretary General of the Lebanese resistance movement Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah.jpg

IslamTimes - Sekretaris jenderal gerakan perlawanan Libanon Hizbullah mengutuk keras pembunuhan Letnan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam, dan wakil komandan Unit Mobilisasi Rakyat Irak Abu Mahdi al-Muhandis, mengatakan bahwa para prajurit dan perwira AS akan pulang ke rumah dalam peti mati sebagai pembalasan.

"Ketika peti mati prajurit dan perwira Amerika mulai diangkut ... ke Amerika Serikat, (Presiden Donald) Trump dan pemerintahannya akan menyadari bahwa mereka telah benar-benar kehilangan kawasan dan akan kalah dalam pemilu," kata Sayyed Hassan Nasrallah dalam pidato pidato yang disiarkan langsung dari ibu kota Lebanon, Beirut, ketika dia berbicara kepada para pendukungnya pada Minggu (5/1) malam.Nasrallah mengatakan respons terhadap pembunuhan Jenderal Soleimani bukan hanya tanggung jawab Iran, tetapi juga seluruh sumbu perlawanan.Nasrallah menambahkan bahwa serangan terhadap pasukan militer AS di Timur Tengah akan menjadi "hukuman yang adil" atas kejahatan tersebut, dengan menginventarisasi pangkalan-pangkalan, kapal laut dan personil militer AS.Sekjen Hizbullah lebih lanjut mencatat bahwa tindakan teror AS menandai dimulainya fase baru untuk seluruh Timur Tengah."Pembunuhan yang menargetkan Jenderal Soleimani dan Muhandis adalah pergantian era baru bukan hanya Irak atau Iran, tetapi untuk seluruh wilayah," kata Nasrallah.Pemimpin gerakan Hizbullah menambahkan bahwa dua komandan tinggi militer mencapai tujuan akhir mereka dengan mendapatkan martir, memberikan belasungkawa terdalamnya kepada keluarga mereka."Kemartiran Jenderal Soleimani dan Muhandis menandai kemenangan lain atas pedang," kata Nasrallah.Kepala Hizbullah menambahkan, "Kami menyaksikan kejahatan keji yang pelakunya terkenal. Presiden AS Donald Trump mengatakan ia telah memerintahkan serangan (pesawat nir awak) (di bandara di Baghdad, Irak). "“Lebih dari tiga tahun dalam masa kepresidenannya, Trump telah gagal mencapai tujuan yang telah didefinisikannya di awal masa jabatannya. Upaya AS sebelumnya untuk membunuh Jenderal Soleimani telah berakhir dengan kegagalan. Semua bentuk tekanan Trump untuk menaklukkan Iran (Trump) juga gagal mewujudkan tujuan itu.Di tempat lain dalam sambutannya, Nasrallah mengatakan, “Skenario AS di Suriah telah gagal. Trump telah meninggalkan Kurdi dan keputusannya mengenai penarikan pasukan Amerika mewakili kebingungannya. Semua upaya untuk merusak front perlawanan di Libanon dan Yaman juga tidak berhasil. "Sekretaris jenderal Hizbullah melanjutkan untuk mencatat bahwa Trump tidak berhasil memaksakan "kesepakatan abad" berkat ketabahan bangsa Palestina.“Trump sangat jelas. Dia ingin merebut kendali atas minyak Irak. Trump telah menggunakan Daesh (kelompok teror) sebagai alasan untuk mengendalikan Irak dan kekayaannya. Skema seperti itu gagal, terima kasih kepada Jenderal Soleimani dan Muhandis, yang bertarung melawan Daesh, ”kata Nasrallah.Dia menggarisbawahi bahwa AS akan kehilangan kendali atas Irak setelah kekalahan Daesh dan pemilihan parlemen di negara itu.“Washington kemudian berusaha menyeret Irak ke dalam perang saudara, dan menabur benih perselisihan antara Baghdad dan Tehran. AS sedang menuju ke pemilu tanpa pencapaian nyata diperoleh oleh Trump.""AS ingin mencapai angka sentral dalam poros perlawanan, sehingga mereka menargetkan Jenderal Soleimani," komentar Nasrallah.Pemimpin Hizbullah menyoroti bahwa jenderal top Iran merupakan ancaman nyata bagi rezim Tel Aviv, tetapi para pejabat Zionis Israel tidak berani membunuhnya."Pembalasan atas pembunuhan Jenderal Soleimani telah dimulai di Iran dan Irak. Perhatian kini tertuju pada parlemen Irak akan menyetujui resolusi penarikan pasukan AS dari negara itu. Rakyat Irak tidak akan meninggalkan pasukan AS di sana sendirian. Pembalasan minimal adalah untuk membebaskan Irak dari kehadiran pasukan AS,” kata Nasrallah.“Kemartiran Jenderal Soleimani dan Muhandis akan memberikan insentif baru untuk terus maju dengan perlawanan di hadapan AS dan rezim Zionis.”“Pembunuhan Soleimani berarti menargetkan seluruh poros perlawanan. Dalam hal pembalasan, tidak ada hitungan yang cocok di front lawan dengan Jenderal Soleimani dan Muhandis,” kata Sekjen Hizbullah, seraya mencatat bahwa sepatu Soleimani lebih berharga daripada kepala Trump.[IT/r]