Iran Meluncurkan 'Gelombang Kedua' Serangan Balasan terhadap Aset AS di Irak

Missiles and a portrait of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.JPG

IslamTimes - Iran telah meluncurkan satu lagi serangan rudal ke sejumlah fasilitas Amerika di Irak, menurut kantor berita semi-resmi Tasnim. Serangan rudal yang baru mengikuti yang pertama lebih dari satu jam.

"Beberapa menit yang lalu [3:30 pagi waktu setempat] gelombang kedua serangan rudal Iran di pangkalan AS diluncurkan," lapor outlet berita.Pentagon sebelumnya mengkonfirmasi pada hari Selasa (7/1) bahwa "lebih dari selusin" rudal balistik Iran telah ditembakkan di pangkalan-pangkalan AS, termasuk pangkalan udara Al-Asad di Irak barat, bersumpah untuk "mengambil langkah-langkah yang diperlukan" untuk melindungi personil Amerika di wilayah tersebut. Beberapa rudal tambahan dilaporkan ditembakkan di fasilitas AS lain di dekat kota Erbil, kata seorang jurubicara Pentagon kepada Reuters.Serangan Iran terjadi sebagai tanggapan atas pembunuhan jenderal besar dan komandan Pasukan Quds Qassem Soleimani, yang terbunuh dalam serangan AS di Baghdad akhir pekan lalu. Tehran menganggap pembunuhan itu sebagai tindakan "terorisme internasional" dan berjanji untuk membalas dendam.Sebelumnya pada hari Selasa (7/1), parlemen Iran mengesahkan undang-undang yang menetapkan seluruh militer Amerika dan Pentagon sebagai "organisasi teroris," yang mencerminkan penunjukan Washington yang serupa dengan Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC) April lalu.[IT/r]