Komandan AS: Iran Bermaksud hendak Membunuh Pasukan Amerika dalam Serangan Rudal

Army General Mark Milley, the chairman of the Joint Chiefs of Staff.jpg

IslamTimes - Serangan rudal Iran pada hari Rabu (8/1) dimaksudkan untuk membunuh personil AS di pangkalan udara Irak al-Asad, kata perwira militer AS, dalam pernyataan yang menyatakan bahwa Tehran, dan mungkin masih, hendak mengambil risiko pembalasan besar-besaran AS.

Jenderal Angkatan Darat Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, tidak siap untuk mengatakan apakah yang hendak dilakukan Iran setelah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada dua pangkalan Irak yang menampung pasukan dari Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Inggris dan negara-negara lain.Ditanya apakah mungkin Iran akan melihat ini sebagai misi yang tidak lengkap, mengingat kurangnya kematian AS, Milley mengatakan: "Saya pikir mungkin terlalu dini untuk mengatakannya."Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Imam Sayyed Ali Khamenei berpidato di depan sekelompok warga Iran yang meneriakkan "Mampus Amerika," mengatakan serangan rudal itu adalah "tamparan di wajah" Amerika Serikat dan mengatakan pasukan AS harus meninggalkan wilayah itu.Trump mengatakan Amerika Serikat tidak harus menanggapi serangan Iran secara militer.Menteri Pertahanan AS Mark Esper, yang berdiri di samping Milley, memperingatkan bahwa militer AS tetap "siap dan siaga."[IT/r]