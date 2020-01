‘Pembunuhan Soleimani Tanda Kerendah Imoralitas AS'

Destroyed vehicle following a US strike on the Baghdad international airport road, in Baghdad, Iraq.jpg

IslamTimes - Pembunuhan komandan terhormat Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani oleh Amerika Serikat menandai titik terendah baru dalam amoralitas Amerika, kata seorang jurnalis Inggris, yang menawarkan daftar berbagai upaya Amerika untuk membunuh para pemimpin asing selama beberapa dekade terakhir.

Dalam kolom hari Sabtu di The Guardian yang berbasis di Inggris, Ed Pilkington menulis bahwa tidak ada kekurangan upaya AS selama setengah abad terakhir untuk melenyapkan musuh-musuh asing Amerika - seperti mantan pemimpin Kuba Fidel Castro dan Kongo Patrice Lumumba pada 1960-an - "Melalui cara hukum atau etika yang sangat meragukan."Tetapi pembunuhan Letnan Jenderal Soleimani, katanya, "berada di kelas tersendiri.""Keunikannya (pembunuhan itu) tidak terletak pada metodenya ... tetapi dalam keberanian eksekusinya dan tampaknya sama sekali tidak memedulikan kebaikan hukum atau konsekuensi kemanusiaan," tulis jurnalis Inggris itu.Menunjuk ke "tweet yang melayang-layang" oleh Presiden AS Donald Trump dimaksudkan untuk membenarkan pembunuhan itu, Pilkington mengatakan blitz Twitter lebih mengarah ke menyalahkan Washington karena "kejahatan yang biasanya dilakukan pada musuh-musuhnya."Wartawan itu juga menunjuk sebuah buku, "Killing Hope: US Military and CIA Interventions Since World War II – Harapan Membunuh: Militer AS dan Intervensi CIA Sejak Perang Dunia II," oleh William Blum, yang mengisahkan "sederet dosa Amerika, dari invasi, pemboman, penggulingan pemerintah, pembunuhan hingga penyiksaan dan regu kematian.. "Mengutip hukum internasional Universitas Notre Dame Profesor Mary Ellen O'Connell, Pilkington mengatakan pembunuhan komandan Iran menandai "pelemahan hukum internasional" oleh pemerintah AS."Kami bergerak menuruni lereng menuju situasi yang benar-benar tanpa hukum," kata O'Connell.O'Connell, menurut harian itu, menambahkan bahwa "hanya ada satu langkah lagi yang harus diambil AS sekarang: Untuk sepenuhnya mengabaikan hukum.""Terus terang, saya pikir Presiden [Donald] Trump sudah ada di sana," katanya.Trump memerintahkan pesawat nir awak AS di bandara internasional Baghdad awal Jumat, membunuh Letnan Jenderal Soleimani, yang adalah komandan Pasukan Quds dari Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), dan Abu Mahdi al-Muhandis, komando kedua Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), serta delapan orang lainnya.Iran telah berjanji "balas dendam keras" terhadap Amerika atas pembunuhan itu.