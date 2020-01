Angkatan Bersenjata Iran: Pesawat Sipil Ukraina Jatuh Akibat Human Error

Breaking News

Islam Times - Staf Angkatan Bersenjata Iran merilis pernyataan pada Sabtu pagi (11/01/20), yang menyatakan bahwa penyebab kecelakaan pesawat penumpang Ukraina adalah kesalahan manusia di pangkalan pertahanan udara.

Menyusul kecelakaan tragis pesawat Boeing 737 Ukraina pada Rabu pagi yang terjadi di tengah serangan rudal yang menargetkan pangkalan militer AS dan mempertimbangkan kemungkinan aksi militer dalam kecelakaan, Staf Angkatan Bersenjata segera membentuk tim inspeksi independen dari Organisasi Penerbangan Sipil dan hasil terperinci dari ulasan tim adalah sebagai berikut:1. Menyusul ancaman yang dibuat oleh presiden Amerika dan komandan militer yang akan menyerang sasaran di wilayah Republik Islam jika ada respons Iran, dan karena gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah udara kawasan itu, Angkatan Bersenjata Iran berada pada tingkat kesiapan dan siaga tertinggi.2. Beberapa jam setelah operasi serangan rudal [IRGC terhadap pangkalan AS], penerbangan pesawat pasukan AS meningkat di dekat perbatasan Iran dan juga beberapa berita tentang ancaman udara terhadap pusat-pusat strategis negara yang dikirimkan ke unit-unit pertahanan dan beberapa target terlihat di radar yang menyebabkan peningkatan sensitivitas pertahanan udara.3. Dalam kondisi sensitif dan kritis seperti itu, penerbangan No. 752 dari Ukraina International Airlines berangkat dari Bandara Imam Khomeini dan kemudian mengubah arah, itu benar-benar menyerupai target musuh yang mendekati pusat sensitif IRGC. Dalam kondisi ini, karena kesalahan manusia dan tidak disengaja, pesawat itu menjadi sasaran, yang sayangnya menyebabkan meninggalnya sejumlah rekan senegara yang terkasih dan kehilangan nyawa sejumlah warga negara asing.4. Staf Angkatan Bersenjata Iran berbela sungkawa kepada keluarga para korban dan menyatakan permintaan maaf atas kesalahan manusia ini dan meyakinkan bahwa dengan melakukan perbaikan fundamental dalam proses opersional di level angkatan bersenjata, kesalahan yang sama tidak mungkin akan terjadi lagi dan segera menyerahkan pelaku ke pengadilan militer agar dapat ditangani kesalahannya secara hukum.5. Juga diumumkan kepada pejabat terkait di IRGC akan segera hadir di media untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada negara. [IT]