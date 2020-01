AS Harus Hormati Keputusan Pemerintahan Iraq 

IslamTimes- Irak dan wilayah itu tidak senang dengan kehadiran pasukan Amerika, dan AS harus menghormati keputusan parlemen Irak untuk mengakhiri kehadiran militer di Irak, utusan itu mengatakan kepada Aljazeera.

Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht-Ravanchi mendesak Washington untuk menghormati keputusan Parlemen Irak dan menarik pasukannya dari negara itu.Irak dan wilayah itu tidak senang dengan kehadiran pasukan Amerika, dan AS harus menghormati keputusan parlemen Irak untuk mengakhiri kehadiran militer di Irak, utusan itu mengatakan kepada Aljazeera.Dia menyebut kehadiran pasukan AS di Irak sebagai hal yang tidak dapat diterima, mendesak Washington untuk menarik pasukannya."Bagaimana orang bisa menerima bahwa Amerika akan datang dari jauh ke wilayah di mana negara-negara regional tidak menerima ini?" ."Iran dan negara-negara Teluk Persia dapat menyelesaikan perbedaan mereka tanpa campur tangan AS," tambahnya.Menyusul tindakan teror AS dalam membunuh Jenderal Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis pada hari Jumat, Parlemen Irak mengeluarkan resolusi untuk mengusir pasukan AS dari negara itu.Pengasuh Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi juga menyerukan penarikan pasukan AS dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.Pemimpin Irak itu meminta Pompeo untuk "mengirim delegasi ke Irak untuk menyiapkan mekanisme untuk melaksanakan resolusi parlemen mengenai penarikan pasukan asing dari Irak," menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor perdana menteri sementara Irak pada hari Jumat."Perdana menteri mengatakan pasukan Amerika telah memasuki Irak dan drone terbang di wilayah udaranya tanpa izin dari pemerintah Irak dan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian bilateral," tambah pernyataan itu.(IT/TGM)