Sayyid Nasrallah: Pembalasan Suleimani Adalah Trek Panjang, Trump Pembohong Terbesar dalam Sejarah Kepresidenan AS

Sayyid Hasan Nasrallah.jpg

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah berbicara hari Minggu (12/1) dalam sebuah upacara yang menandai satu minggu syahidnya Haji Qassem Suleimani, Haji Abu Mahdi Al-Muhandes dan rekan-rekan mereka dalam serangan pesawat nir awak AS terhadap konvoi mereka di Baghdad.

Ketika dalam pidatonya beliau menyoroti kualitas-kualitas luar biasa dari kedua pemimpin, dia meyakinkan bahwa rasa syukur kepada Allah bagi para pemimpin ini adalah penting agar berkat-Nya terus berlanjut.“Haj Qassem adalah contoh pemimpin Islam sejati yang dibesarkan di bawah Islam, sekolah Imam Khomeini, dan nilai-nilai serta konsep revolusi yang diberkati ini. Martir Qassem Suleimani berdiri di banyak negara di kawasan ini dalam menghadapi arogansi global, dan dia adalah yang terbaik yang mengangkat slogan perlawanan di kawasan itu, ketika dia membangun ikatan khusus dan kuat dengan kepemimpinan Hizbullah sampai kami merasa dia adalah salah satu dari kami," kata Sayyed Nasrallah."Dia selalu hadir di antara kita di medan perang dan di garis depan ... Sejak dia menjadi penanggung jawab Pasukan Quds dia datang ke Libanon dan bertemu dengan kami, tidak ada hambatan sejak awal, dia bahkan belajar bahasa Arab dengan sangat cepat ... dia membawa kesedihan, keprihatinan, dan kebutuhan kita ... dia menawarkan intelijen, dukungan finansial dan moral serta selalu hadir di antara kita, namun tidak ada yang tahu atau berbicara tentang itu," tambahnya, mencatat bahwa "Haji Qassem pertama kali datang pada tahun 1998, dan jika Anda ingat tanggal Anda akan tahu bahwa puncak operasi perlawanan dan kemenangan adalah pada tahun 1998, 1999 dan 2000. ""Salah satu alasan di balik perkembangan besar dalam operasi perlawanan pada waktu itu adalah tindak lanjut dan dukungan Qassem Suleimani yang seperti duta Republik Islam dan mitra dalam pembebasan Lebanon pada 25 Mei 2000, "Sayyid Nasrallah menyatakan, menekankan bahwa" adalah tugas kita hari ini untuk mengungkapkan kebenaran ini "."Haj Qassem biasa menindaklanjuti kami setiap hari, dan jika kami lelah, kehilangan fokus, atau perlu istirahat, dia biasa memberi tahu kami; saudara-saudaraku yang terhormat, kamu tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. ""Selama perang 2006, Haj Qassem Suleimani mengatakan dia ingin datang ke Beirut, jadi dia pergi ke Suriah kemudian ke Pinggiran Selatan dan tinggal bersama kami sepanjang perang, di bawah pemboman, di ruang operasi ... Ketika saya berdebat dengannya tentang itu, jawabannya adalah "Aku hidup denganmu atau mati bersamamu". Dia tinggal bersama kami sampai tanggal 14 Agustus, dan ketika perang usai, dia pergi ke Tehran untuk membawa bantuan keuangan sehingga kami dapat membantu orang-orang terlantar yang rumahnya hancur, dan kemudian datang bantuan Iran untuk rekonstruksi,” tambahnya.Setelah itu, terjadilah perkembangan di Suriah dan Irak, Sayyid Nasrallah mengatakan, menunjukkan bahwa “dalam pertempuran melawan ISIL, yang mendorong ancaman menjauh dari Libanon, mulai dari Arsal ke pegunungan Timur, Timur Sungai Eufrat, dan Deir Ezzor , Haj Qassem Suleimani hadir secara pribadi bersama kami dan dengan para pejuang Suriah. ”Sekjen Hizbullah meyakinkan bahwa “baik Iran maupun Haji Qassem tidak pernah meminta balasan apa pun dari kami. Haj Qassem adalah duta yang setia dari pemimpin Republik Islam Iran, namun dia tidak pernah mengingatkan kita akan bantuan ini. Sebagai gantinya, dia biasa mengatakan 'ini adalah tugas saya di depan Allah dan saya adalah budak Anda'. Ini adalah retorika yang tidak akan dipahami banyak orang saat ini. Itu tidak nyata atau ilahi bagi mereka. Ya, ada kepemimpinan di Iran di era Imam Khomeini dan era Imam Khamenei yang berpikir tentang orang-orang yang tertindas dari mata agama, moral, dan kemanusiaan, dan percaya bahwa dia memiliki kewajiban untuk menawarkan dukungan tanpa imbalan apa pun. . Ini adalah sesuatu yang AS dan banyak orang lain di dunia tidak akan mengerti, ini sebabnya mereka menjuluki gerakan perlawanan sebagai "alat Iran", mereka tidak memahami hubungan yang penuh kasih dan ramah. "Pindah ke Martir Abu Mahdi Al-Muhandis, Sayyid Hasan menunjukkan bahwa “Haji Qassem dan Al-Muhandis memiliki banyak kualitas yang sama dan mereka rendah hati meskipun memiliki kekuatan.”Mereka memiliki hubungan yang kuat dan Al-Muhandis, meskipun usianya lebih tua, menyatakan bahwa dia adalah pelajar dan tentara Haj Qassem. Menjadi komandan kedua dari Pasukan Mobilisasi Populer (Hashd Shaabi) yang memiliki lebih dari 120.000 pejuang, dia pernah disalahkan dan ditanya "bagaimana Anda bisa menyatakan bahwa ketika Anda berada di posisi ini dan dia adalah orang Iran?"Jawabannya adalah “Saya adalah orang yang jujur ​​dan saya mengungkapkan perasaan saya, dan saya merasa bahwa saya adalah miliknya, putra, murid dan tentara. Anda menerima saya dengan cara itu atau tidak. "“Kerendahan hati ini, cinta, persaudaraan, rahmat dan perjalanan jihad bersama, untuk akhirnya menjadi martir bersama bukanlah suatu kebetulan! Mengapa Abu Mahdi sendiri pergi menjemput Haji Qassem dari bandara, mengetahui bahwa sebelum kedatangannya, Haji Qassem ada bersama kami dan Abu Mahdi memanggil dan memintanya untuk tidak pergi ke Baghdad karena situasinya tegang, tetapi Haj Qassem bersikeras. Mengetahui bahwa situasinya buruk, Abu Mahdi pergi secara pribadi untuk menjemput Haji Qassem. Menurut pendapat saya, Allah telah memilih mati syahid ini bagi mereka untuk memiliki dampak besar pada bangsa, ”tambahnya.Pada prosesi besar-besaran yang terjadi di Iran, Sekjen Hizbullah menyatakan: "Kami dulu mengatakan bahwa pemakaman Imam Khomeini lebih dari 30 tahun yang lalu adalah peristiwa unik sepanjang sejarah, dan hari ini posesi pemakaman Haj Qassem Suleimani di Tehran belum pernah terjadi sebelumnya, hanya sebagai orang Iran tak tertandingi di bumi. Orang-orang Iran telah menyatakan kesedihan mereka di berbagai kota Iran sementara para ahli AS meyakinkan bahwa pemandangan itu menakutkan Trump dan pemerintahannya. "Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa “prosesi di Khuzestan mengirim pesan yang sangat penting kepada beberapa rezim Teluk Arab yang berkonspirasi melawan Republik Islam di Ahwaz dan Khuzestan, dan berusaha untuk menyalakan ketegangan rasis dan sektarian di sana ... Di depan adegan ini, kami merasa bahwa kami menyaksikan kebangkitan kembali Revolusi Islam, dengan berkah dari darah yang luhur ini. ”Sekejen Hizbullah menunjukkan bahwa "sementara kesyahidan ini membawa pesan penting tentang jihad, kesyahidan, moral, dan pengabdian demi yang tertindas di seluruh dunia, ada upaya besar-besaran untuk menurunkan nilai-nilai jihad dan kemartiran menggunakan sarkasme dan ejekan."Dalam konteks ini, Sayyid Nasrallah menambahkan bahwa "salah satu hasil paling penting dari kemartiran besar ini adalah bahwa hal itu mengingatkan rakyat dan pemerintah kita akan wajah sejati Amerika."“Ketika mereka membunuh para pemimpin dan saudara kita yang hebat, mereka mengembalikan posisi mereka yang sebenarnya di wilayah ini sebagai musuh nomor satu dan kepala arogansi di dunia dewasa ini. Setiap serangan bunuh diri yang terjadi di dunia Islam harus ditandai "buatan di AS" karena ISIL adalah alat bagi AS untuk kembali ke wilayah itu melalui perang saudara dan hasutan. Amerika adalah ancaman nomor 1, dan Israel hanyalah alat atau pangkalan militer. AS adalah perampok nomor satu dari kekayaan negara kita,” tegasnya.Mengenai balas dendam Iran " Hanya Retribusi ", Sayyid Nasrallah menganggap bahwa prosesi besar-besaran di Iran mengungkapkan bahwa balas dendam bukanlah keputusan kepemimpinan tetapi dari orang-orang yang ingin mempertahankan hak-hak dan martabat mereka dan membalas kemartiran Haj Qassem Suleimani."Serangan rudal Iran menghantam teror AS di kawasan itu, dan Iran telah memberi tahu Amerika melalui para mediator bahwa jika yang terakhir menanggapi serangan itu, Iran akan mengenai semua pangkalan AS serta entitas Israel," tambahnya.Selain itu, dia menyatakan bahwa “serangan terhadap Ain Al-Assad membuat kawasan itu dalam keadaan perang. Tak lama setelah serangan rudal, media AS dan media Arab - yang lebih Amerika daripada AS sendiri - mulai mempersiapkan respons AS. Pada saat itu saya mengerti bahwa truf tidak akan merespons. Mereka mengklaim tidak ada cedera atau kematian dan mereka mengecilkan tamparan ini. Namun, serangan besar-besaran itu membawa banyak pesan ke AS dan Zionis yang berduka atas serangan terhadap Ain Al-Assad, dan apakah ada sebab akibat atau tidak, kerugian itu tidak dapat disangkal dan akhirnya akan terungkap."Sayyid Hasan Nasrulllah mengatakan serangan itu mengungkapkan kekuatan militer Iran. “Rudal-rudal ini diproduksi di Iran, tidak dibeli dengan miliaran dari AS. Para perwira itu orang Iran, dan tidak menyewa dari AS tidak seperti di beberapa negara kawasan, dan rudal-rudal itu mengenai sasaran mereka dengan akurat."Ini berarti semua pangkalan AS di kawasan itu berada di garis bidik rudal Iran, dan Iran bahkan memiliki rudal yang lebih presisi tetapi sedang menunggu untuk digunakan," Sayyid Nasrallah meyakinkan.Pemimpin Hizbullah menunjuk kepemimpinan militer AS yang berbaris di belakang Donald Trump sehari setelah serangan. “Lihatlah wajah mereka. Apakah wajah mereka menunjukkan kemenangan? Dan Trump bahkan membahas masalah yang berbeda, bahwa dia tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Tetapi Iran tidak ingin memilikinya. Trump datang pada hari berikutnya meminta negosiasi dengan Iran dan kerjasama untuk kepentingan bersama. Apakah ini seseorang yang pasukannya telah menelan 11 rudal sehari sebelumnya? ”"Saya mengarahkan orang untuk melihat karikatur Washington Post mengenai serangan rudal," kata Sayyid Nasrallah, seraya menambahkan bahwa serangan Iran harus memberi orang kepercayaan bahwa mereka dapat menghadapi Amerika.Sayyid Nasrallah meyakinkan bahwa Donald Trump adalah pembohong terbesar dalam sejarah kepresidenan AS, menekankan bahwa Qassem Suleimani tidak merencanakan serangan terhadap kedutaan AS mana pun, ini adalah kebohongan yang dibuat oleh Trump untuk menyembunyikan motif sebenarnya.Sekjen Hezbollah lebih lanjut menyatakan bahwa "tanggapan atas pembunuhan itu akan menjadi jalur panjang yang akan berakhir dengan menarik AS keluar dari wilayah mulai dari Asia Timur, dan apa yang terjadi di Ain Al-Assad bukanlah akhir. Ini hanyalah tamparan pertama, kuat, dan kejang di jalur panjang untuk membalas dendam atas kesyahidan Haj Qassem Suleimani. ”Sayyid Nasrallah menganggap bahwa “negara pertama yang peduli dengan pembalasan adalah Irak karena di situlah kejahatan terjadi, di bawah kedaulatannya, dan sasarannya adalah pemimpin besar Irak dan pejabat lain di PMF, bersama dengan Qassem Suleimani dan pejabat Iran lainnya yang membela dan berkorban demi rakyat Irak. "Dia berbicara kepada Presiden Massoud Barzani, mengingatkannya bahwa “ketika Kurdistan jatuh ke tangan ISIL dan tidak ada yang menerima untuk membantu Anda, satu-satunya yang menanggapi panggilan Anda adalah Haj Qassem Suleimani yang tiba pada hari berikutnya bersama dengan pejabat dari Hizbullah untuk datang di Arbil. "“Sisa dari Sumbu Perlawanan harus mulai beroperasi. Kami serius, dan tujuan kami adalah memaksa AS keluar dari wilayah kami. Ini adalah tujuan jangka panjang. "Akhirnya, beliau berkata: “Sumbu perlawanan bekerja untuk tujuan yang bagus dan Amerika harus meninggalkan wilayah kami. Satu-satunya alternatif bagi mereka untuk meninggalkan "secara horizontal" [dalam peti mati] adalah bagi mereka untuk meninggalkan "secara vertikal", sendiri. Ini adalah keputusan yang menentukan, dan ini hanya masalah waktu. "Dia menambahkan: “Siapa pun yang berpikir bahwa kesyahidan yang sayang ini akan dilupakan adalah keliru, dan kita sedang mendekati era baru. Pemerintah AS dan para pembunuh bayaran akan membayar mahal dan mereka akan menemukan kesalahan perhitungan mereka. Setelah Suleimani, tidak akan ada tempat bagi para tiran itu, dan Anda akan belajar, melalui darah, bahwa dengan membunuh Qassem Suleimani Anda tidak lebih aman."[IT/r]