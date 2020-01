Zarif Mendesak London untuk Berhenti ‘Membeo’ AS, Ambil Jalan Terhormat untuk Perubahan

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Jawad Zarif mengecam Inggris karena "membajak garis AS dan secara membabi buta bertualang dengan petualangan teroris di wilayah kami," menyerukan London untuk mengambil "jalan terhormat" untuk perubahan.

“Malpraktek diplomatik? Inggris menirukan garis AS & secara buta bersekongkol dengan petualangan teroris di wilayah kami. Terakhir kali Inggris diseret (melakukan) keburukan oleh AS adalah dalam perang Irak.“Bagaimana cara kerjanya? Ambil jalan terhormat untuk perubahan: selesaikan hutang yang diperintahkan pengadilan kepada orang Iran,” Zarif tweeted pada hari Senin (13/1).Komentar itu muncul tak lama setelah Kementerian Luar Negeri Iran mengeluarkan pernyataan tegas yang mengutuk posisi yang salah dan tidak beralasan diambil dan pernyataan yang dibuat oleh pejabat Inggris setelah AS membunuh komandan top Iran, Letjen Qassem Suleimani, dan rekan-rekannya di Baghdad.Dalam tweet tindak lanjut, Zarif meminta tiga kekuatan Eropa - Prancis, Jerman, dan Inggris - untuk berhenti tunduk pada diktat AS dan lebih baik "mengumpulkan keberanian" untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah perjanjian nuklir 2015 antara Tehran dan kekuatan dunia, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).“Selama 20 bulan, kebijakan peredaan Inggris yang mengikuti E3 - telah tunduk pada diktat AS. Itu tidak membuatnya ke mana pun - dan itu tidak akan pernah terjadi. E3 dapat menyelamatkan JCPOA tetapi tidak dengan memenuhi tuntutan pelaku intimidasi & menekan pihak yang patuh. Alih-alih itu harus mengumpulkan keberanian untuk memenuhi kewajibannya sendiri, ”tulisnya.Baru-baru ini, para pemimpin Inggris, Prancis dan Jerman menyerukan pernyataan bersama tentang Iran untuk kembali sepenuhnya mematuhi perjanjian nuklir 2015 dan membalikkan langkah-langkah penanggulangannya terhadap kegagalan Barat berhadap-hadapan dengan Tehran.Iran pekan lalu mengumumkan keputusan untuk mengambil langkah kelima dan terakhir dalam mengurangi komitmen di bawah JCPOA.Pada Mei 2018, Presiden AS Donald Trump menarik negaranya keluar dari JCPOA.Iran dan partai-partai yang tersisa meluncurkan pembicaraan untuk menyelamatkan JCPOA setelah penarikan AS, tetapi tiga pihak Uni Eropa dalam kesepakatan itu gagal memastikan kepentingan ekonomi Iran.Tidak adanya tindakan Uni Eropa memaksa Tehean untuk berhenti menghormati komitmen tertentu terhadap perjanjian nuklir, termasuk kenaikan stok uranium yang diperkaya.Iran menyatakan bahwa langkah-langkah baru itu tidak dirancang untuk merusak JCPOA tetapi untuk menyelamatkan kesepakatan dengan menciptakan keseimbangan dalam komitmen.[IT/r]