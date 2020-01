Rudal Shahab IV Dalam Agenda Iran Jika E3 Keluar Dari Perjanjian JCPOA

IslamTimes- Menurut ICANA, "Saya menyarankan negara-negara Eropa untuk mengawasi perilaku mereka agar tidak membuat Iran memiliki Proyek Rudal Shahab IV dalam agendanya," ia memperingatkan, "Iran dapat mundur dari pembatasan proyek rudalnya, karena ia menghapus komitmen JCPOA-nya. ”

Bereaksi terhadap aktivasi mekanisme pemicu oleh E3, Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Heshmatollah Falahatpisheh memperingatkan Eropa bahwa tindakan mereka dapat mengakhiri diplomasi, memaksa Iran memiliki proyek rudal Shahab IV dalam agendanya, dan akan memaksa Eropa bernegosiasi dengan pejabat militer Iran.Dia mengatakan bahwa negara barat melukai diplomasi, Iran akan dipaksa untuk berbicara dalam bahasa [militer] lain kepada mereka.Anggota parlemen Iran menjelaskan bahwa pengkhianatan negara-negara Barat terhadap diplomasi, terutama setelah martir Letnan Jenderal Soleimani, dengan mengambil sikap netral atau ganda terhadap Iran untuk mematuhi kebijakan AS setelah penarikan Trump dari perjanjian nuklir, telah menggerakkan atmosfer. menuju titik di mana negara-negara Eropa sekarang harus bernegosiasi hanya dengan pejabat militer Iran.Menurut ICANA, "Saya menyarankan negara-negara Eropa untuk mengawasi perilaku mereka agar tidak membuat Iran memiliki Proyek Rudal Shahab IV dalam agendanya," ia memperingatkan, "Iran dapat mundur dari pembatasan proyek rudalnya, karena ia menghapus komitmen JCPOA-nya. ”Jika Iran menempatkan opsi militernya di atas meja, keamanan Eropa akan berisiko, tambahnya.MP Iran menyerukan agar Eropa menghormati hak sah Iran untuk tidak menyeret negosiasi diplomatik Iran-barat ke dalam pembicaraan militer.Prancis, Inggris, dan Jerman pada hari Selasa mengkonfirmasi bahwa mereka telah memicu mekanisme perselisihan dalam perjanjian nuklir Iran, tetapi mengatakan mereka tidak bergabung dengan kampanye Amerika Serikat untuk memberikan tekanan maksimum pada Teheran."Karena itu kami tidak punya pilihan lain, mengingat tindakan Iran tidak memenuhi komitmennya di bawah JCPOA (kesepakatan Iran) dan untuk merujuk masalah ini ke Komisi Bersama di bawah Mekanisme Penyelesaian Sengketa, seperti diatur dalam paragraf 36 JCPOA, "tiga negara Eropa mengatakan dalam pernyataan itu, menurut Reuters.Kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), adalah kesepakatan yang dicapai antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB - Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis dan Inggris - serta Jerman dan Uni Eropa.Traktat ini semakin meningkat sejak Presiden Donald Trump mengumumkan penarikan AS dari kesepakatan pada Mei 2018 dan mengeluarkan sanksi "terberat" terhadap Iran meskipun ada kritik global terhadapnya.Awal pekan ini, presiden AS mendesak penandatangan lain kesepakatan untuk menarik keluar dari apa yang tersisa dari JCPOA, berjanji untuk menjatuhkan sanksi ekonomi baru pada Teheran.(IT/TGM)