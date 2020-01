Mahasiswa di Universitas Tehran Berkumpul untuk Melawan Protes anti-IRGC

Iran flag.jpg

IslamTimes - Sejumlah besar mahasiswa Universitas Tehran berkumpul di kampusnya untuk menentang protes yang terjadi di ibu kota yang memprotes tokoh-tokoh Republik Islam dan komandan IRGC mengingat kecelakaan pesawat Ukraina.

Pada hari Sabtu, 11 Januari, Angkatan Bersenjata Iran mengumumkan bahwa pesawat Ukraina dijatuhkan di Iran pada 8 Januari (2020) karena kesalahan.Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam di Iran, Imam Sayyed Ali Khamenei menyatakan 'kesedihan mendalam' atas insiden yang menewaskan semua 176 penumpang di dalamnya.Perlu dicatat bahwa pasukan roket IRGC menjatuhkan pesawat ketika menembakkan rudal di pangkalan militer AS Ain Al-Asad di Irak dalam menanggapi pembunuhan Jenderal Suleimani.Pada 3 Januari, serangan pesawat nir awak AS menargetkan konvoi kendaraan untuk kepala Jenderal Pasukan Al-Quds IRGC Qassem Suleimani dan wakil ketua Komite Hasd Shaabi Abu Mahdi Al-Muhandis, dan sejumlah sahabat mereka.Pada 8 Januari, pasukan roket Iran merespons dengan menembakkan 13 rudal balistik di pangkalan militer AS Ain Al-Asad di Anbar Irak, yang menyebabkan kerugian besar.[IT/r]