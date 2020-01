Bisakah AS Membom Iran? Menhan Esper Mengatakan Tidak, Lalu Berubah Pikiran

Mark Esper - Pentagon Chief.jpg

IslamTimes – Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan kepada wartawan NPR bahwa AS tidak dapat menyerang Iran sebagai pembalasan atas serangan proxy. Namun, dengan wawancara berakhir, dia memberi isyarat kepada wartawan itu kembali dan mengatakan itu bisa.

Meskipun Presiden Donald Trump memilih untuk tidak menanggapi serangan rudal Iran di pangkalan-pangkalan yang menampung pasukan AS di Irak pekan lalu, ketegangan antara Washington dan Tehran tetap tinggi. Dampak dari pembunuhan Jenderal Iran Qassem Soleimani oleh Amerika di Baghdad beberapa hari sebelumnya tidak terbatas pada serangan rudal, dan pangkalan-pangkalan Amerika di Irak terus mendapat serangan roket sporadis setelah eksekusi Soleimani.Esper mengatakan kepada NPR pada hari Senin bahwa AS masih mempertimbangkan tindakan pembalasan atas serangan proxy ini."Kami menganggap Iran bertanggung jawab atas proksi-prokinya, dan kami akan mempertahankan hak untuk melakukan pembelaan diri dan mengambil tindakan, jika tersedia secara hukum dan sesuai, untuk meminta proksi tersebut bertanggung jawab atas tindakan mereka," kata Esper kepada NPR.Namun, Esper tampak bingung mengenai apakah kemungkinan pembalasan ini akan terbatas pada tanah Irak, atau bisa termasuk serangan ke Iran sendiri.Menteri pertahanan pertama kali mengatakan kepada NPR bahwa Otorisasi Militer (AUMF) tahun 2002 memberi presiden hak untuk melakukan operasi di Irak, tetapi menambahkan "kami tidak memiliki wewenang, saat ini, untuk menyerang negara Iran."Namun, Esper kemudian memberi isyarat agar pewawancara kembali untuk memperbaiki pernyataannya sebelumnya. Kali ini, Esper mengatakan bahwa AS memang dapat menyerang Iran, "jika itu konsisten dengan Panglima Otoritas Tertinggi berdasarkan Pasal 2," mengacu pada artikel Konstitusi yang memungkinkan presiden untuk memerintahkan tindakan militer jika terjadi serangan. pada pasukan Amerika, dengan syarat bahwa nanti akan disetujui oleh Kongres.Wartawan NPR, Ari Shapiro menggambarkan dua jawaban kontradiktif Esper sebagai "rumit.""Di satu sisi, dia tidak ingin memberi Iran lampu hijau untuk mendukung milisi ini ... dan di sisi lain dia tidak ingin terdengar agresif, seperti dia mengancam serangan terhadap tanah Iran," kata Shapiro.Kebingungan nyata Esper tentang legalitas menyerang Iran bukanlah pesan campuran pertama yang berasal dari Washington setelah kematian Soleimani. Didorong untuk menjelaskan alasan untuk menargetkan jenderal Iran, pejabat administrasi Trump mengatakan bahwa Soleimani merencanakan serangan "segera" terhadap pasukan Amerika di Timur Tengah, tanpa memberikan bukti. Trump sendiri mengklaim bahwa Soleimani menargetkan empat kedutaan besar Amerika, namun Esper membantahnya, dan menyatakan bahwa dia tidak dapat mengungkapkan rencana Soleimani yang sebenarnya karena takut kehilangan sumber-sumber intelijen di Iran.[IT/r]