Jerman Konfirmasi Ancaman AS Terhadap Kenaikan Tarif Di Sektor Otomotif UE Atas JCPOA

Jerman telah mengkonfirmasi sebuah laporan bahwa Amerika Serikat telah mengancam Jerman, Prancis dan Inggris - negara-negara E3 - untuk memberlakukan 25 persen dari tarif hukuman pada ekspor mobil Eropa jika mereka gagal menuduh Iran melanggar perjanjian nuklir 2015.Pada hari Rabu, Washington Post melaporkan bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan ancaman pribadi yang mengejutkan terhadap negara-negara E3 hanya seminggu sebelum mereka bersama-sama memicu mekanisme perselisihan kesepakatan, yang merupakan tuduhan resmi bahwa Teheran telah melanggar perjanjian.Kesepakatan nuklir yang penting - yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) - telah dicapai antara Iran dan lima negara lain - AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan Cina.Namun pada Mei 2018, Trump secara sepihak menarik negaranya keluar dari JCPOA dan kemudian menerapkan kembali sanksi yang telah dicabut terhadap Teheran dan mulai melepaskan sanksi baru yang "paling sulit", mendesak penandatangan lain, terutama negara-negara E3, untuk menarik diri dari kesepakatan dengan Iran.Ketiganya tunduk pada permintaan dan menolak untuk memenuhi kepentingan bisnis Iran berdasarkan kesepakatan meskipun ada janji sebelumnya untuk melakukannya.Mengenai ancaman AS yang dilaporkan oleh harian Washington Post, Menteri Pertahanan Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer mengkonfirmasi pada konferensi pers pada hari Kamis bahwa ancaman ini memang ada."Selama satu tahun sejak penarikan Washington, Teheran tetap sepenuhnya mematuhi JCPOA, menunggu penandatangan bersama untuk memenuhi akhir dari tawar-menawar mereka dengan mengimbangi dampak larangan Washington terhadap ekonomi Iran.(IT/TGM)