Menteri Pertahanan Iran Memperingatkan Musuh untuk Tidak Menguji Keputusan Iran

Brigadier General Amir Hatami- Iran Defense Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Pertahanan Iran menyarankan musuh-musuh untuk tidak menguji tekad Republik Islam itu, atau mereka harus menghadapi konsekuensi yang mirip dengan "tamparan" yang diterima AS saat menghadapi Iran ketika (Iran) meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika di Irak.

Dalam pidatonya di pertemuan kadet-kadet Angkatan Darat di Tehran pada hari Kamis (16/1), Brigadir Jenderal Amir Hatami mengatakan para komandan Amerika yang terbiasa menampilkan kekuatan militer palsu AS dengan membombardir negara-negara yang tidak berdaya dan negara-negara lemah akhirnya dapat merasakan kekuatan rudal Iran yang menghancurkan setelah IRGC meluncurkan serangan rudal di pangkalan udara AS Ain al-Assad di Irak."Saya berharap musuh tidak akan pernah memutuskan untuk menguji tekad bangsa Iran, karena apa yang terjadi (dalam serangan terhadap Ain al-Assad) hanyalah peringatan dan tamparan di wajah," tambah menteri.Menyoroti kekuatan rudal Republik Islam dalam serangan itu, yang dilakukan sebagai pembalasan atas pembunuhan AS terhadap komandan tinggi Iran Letnan Jenderal Qassem Suleimani, Hatami mengatakan musuh akan menjadi lebih kurang ajar jika tidak mendapat tanggapan dari Iran.Dia lebih lanjut mengatakan bahwa prioritas Kementerian Pertahanan adalah untuk memperoleh senjata strategis, memperhitungkan kedalaman strategis negara itu, dan mengembangkan ide-ide strategis untuk "memastikan pertahanan."Kementerian Pertahanan Iran telah membuat kemajuan luar biasa di bidang darat, pertempuran udara dan laut, industri rudal, pertahanan udara, dan peperangan elektronik sehingga tidak ada penyerang yang berani mengambil tindakan terhadap atau menyerang Iran, ia menggarisbawahi.Pada 8 Januari, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran melancarkan serangan rudal pada Ain al-Assad di provinsi barat Anbar, Irak, sebagai pembalasan atas pembunuhan AS oleh Letjen Suleimani.Lima belas rudal menghujani pangkalan udara, tidak ada yang dihadang oleh sistem radar tentara AS.[IT/r]