Ayatullah Seyyed Ali Khamenei: E3 Tak Mampu Membuat Bangsa Iran Berlutut

IslamTimes- Gerai-gerai zionis berusaha menodai citra komandan kita tetapi tidak berhasil karena orang-orang dari seluruh dunia berduka untuknya dan memahami wajah sebenarnya dari rezim AS dan Israel.

Pemimpin Revolusi Islam Ayatullah Seyyed Ali Khamenei mengatakan bahwa para penandatangan Eropa melayani kepentingan AS tidak mampu membuat bangsa Iran berlutut.Ini adalah pertama kalinya dalam delapan tahun terakhir Ayatollah Khamenei memimpin shalat jumat.Hari dimana bangsa Iran mengadakan pemakaman terbesar di dunia untuk komandan Pasukan Quds Jenderal Soleimani dan hari dimana rudal IRGC menghancurkan markas AS adalah di antara hari-hari Ilahi, kata Pemimpin Iran, menambahkan, efek yang ditinggalkan hari ini adalah permanen.Kekuatan Tuhanlah yang menuntun kehadiran orang-orang yang luar biasa dan air mata serta hasrat mereka di jalan-jalan untuk pemakaman Jenderal Soleimani, kata sang Pemimpin, mencatat bahwa ini menunjukkan tekad Allah dalam kelanjutan jalan ini oleh bangsa Iran hingga akhir kemenangan.Gerai-gerai zionis berusaha menodai citra komandan kita tetapi tidak berhasil karena orang-orang dari seluruh dunia berduka untuknya dan memahami wajah sebenarnya dari rezim AS dan Israel.Jenderal Soleimani adalah komandan paling kuat dalam perang melawan terorisme di wilayah tersebut dan semua mengakui fakta ini, menyoroti sang Pemimpin.Pemerintah AS membunuh Soleimani, bukan di medan perang tetapi dengan cara pengecut dan mereka mengakui tindakan teror mereka, ini adalah aib yang sebenarnya bagi Washington, tambahnya.IRGC Quds Force harus dipandang sebagai organisasi manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan, kata Pemimpin, seraya mencatat bahwa pasukan ini melindungi orang-orang yang tertindas di seluruh wilayah. Pasukan Quds membasmi ISIS yang diciptakan oleh AS untuk mengguncang Iran, tambahnya.(IT/TGM)