Korea Selatan akan Kirim Pasukan ke Selat Hormuz

Islam Times - Korea Selatan akan mengirim pasukan ke Selat Hormuz tetapi tidak akan bergabung dengan koalisi pimpinan-AS, demikian pengumuman kementerian pertahanan Korea pada Selasa, 21/01/20.

Pasukan tidak akan bergabung dengan koalisi pimpinan-AS, tetapi akan melakukan operasi independen untuk membantu melindungi kapal-kapal Korea melewati jalur air strategis terhadap pembajakan, tulis Yonhap mengutip kementerian pertahanan Korea.Unit Cheonghae yang beranggotakan 300 orang telah melakukan misi anti-pembajakan di Teluk Aden di lepas pantai Somalia, dan akan memperluas wilayah misinya ke Laut Oman, dan selanjutnya ke Teluk Persia, mulai Selasa, sebagai angkatan ke-31 dari pasukan rotasi bersama dengan kapal perusak 4.400 ton, Wang Geon, yang akan mengambil peran pada hari itu, menurut kementerian pertahanan Korea Selatan.Sementara Unit Cheonghae akan bertindak sendiri, Korea Selatan juga akan mengirim dua petugas penghubung yang berafiliasi dengan Unit Cheonghae ke Konstruk Keamanan Maritim Internasional (IMSC) pimpinan AS "untuk kerja sama seperti berbagi informasi," kata kementerian Korea, menurut Yonhap.Sementara itu, sebagai reaksi atas pengumuman tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa "pemerintah Korea telah memberi tahu kami, mereka ingin mengirim sebagian armadanya di Aden ke wilayah (Teluk Persia) untuk misi patroli, tetapi di luar koalisi AS, dan kami telah memberi tahu mereka bahwa keputusan itu tidak dapat diterima. "Ditegaskannya, keputusan seperti itu, jika diterapkan, akan sejalan dengan kebijakan adventurisme AS dan tidak sesuai dengan hubungan lama dan bersahabat antara Tehran dan Seoul. [IT/Onh]