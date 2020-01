Pengacara Trump: Presiden Tidak Bersalah

Islam Times - Rudy Giulliani pengacara Donald Trump dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa Presiden ke-45 AS itu tidak bersalah.

Pernyataan Giulliani untuk membantah Senat AS yang berusaha memakzulkan Donald Trump."Presiden tidak melakukan kesalahan," ujar Giullliani, menjawab dalam briefing 110 halaman yang diserahkan kepada Senat pada Senin, seperti dikutip AFP, Selasa, 21 Januari 2020.Ini menggemakan pernyataan berulang-ulang dari tokoh real estat berusia 73 tahun itu bahwa kisah itu adalah perburuan dan tipuan politik, dan bahwa teleponnya dengan pemimpin Ukraina itu ‘sempurna.’Dalam laporan singkat presiden, tim hukumnya yang beranggotakan 12 orang membantah gagasan tentang pemakzulannya.Mereka menyebut dua pasal pemakzulan - yang sebagian besar disetujui di garis partai di DPR yang dikontrol Demokrat - produk dari ‘proses curang’ dan ‘secara konstitusional kurang pada wajah mereka’ karena mereka tidak melibatkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.Tim itu,-yang telah merekrut pengacara terkenal seperti Kenneth Starr, yang mencoba menjatuhkan Clinton atas perselingkuhannya dengan Monica Lewinsky,- mengatakan dalam brief itu, "Senat harus menolak Pasal-pasal Penegakan Hukum dan segera membebaskan presiden."Mimpi terburuk dari yang terburuk"Presiden Trump menyalahgunakan kekuasaan kantornya untuk meminta campur tangan asing dalam pemilihan kami demi keuntungan politik pribadinya sendiri. Sehingga membahayakan keamanan nasional kami, integritas pemilu kami, dan demokrasi kami, " kata para manajer DPR pada Sabtu dalam sebuah memorandum.Mereka mengatakan perilaku presiden ‘adalah mimpi terburuk bagi Framers,’ merujuk pada penulis Konstitusi AS, dan bahwa Trump layak untuk dihapus dari jabatannya.Tetapi Trump tampaknya hampir pasti akan dibebaskan karena Partai Republik memimpin dengan 53 kursi dan Partai Demokrat, 47 kursi di Senat. Dia berada di luar negeri saat pengadilannya dibuka; Trump berangkat Senin malam untuk forum ekonomi di Davos, Swiss.Urutan pertama persidangan pada Selasa adalah menetapkan aturan, seperti berapa lama mereka akan mendengar argumen dari manajer DPR, atau jaksa; berapa lama mereka akan mendengar pembelaan; waktu yang diberikan untuk pertanyaan, diajukan oleh para senator tetapi dibaca oleh Roberts dan apakah mereka akan memanggil saksi atau mencari bukti lain.Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell Senin malam mengusulkan aturan yang meminta masing-masing pihak memiliki waktu 24 jam selama dua hari untuk mempresentasikan argumen mereka. Itu membuat untuk hari-hari uji coba yang panjang membentang hingga larut malam, tetapi merupakan langkah yang jauh lebih cepat daripada dalam sidang pemakzulan Bill Clinton pada tahun 1999. Senat akan berdebat dan memberikan suara pada aturan yang diusulkan Selasa.Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan, McConnell sedang terburu-buru dalam persidangan dan juga mempersulit saksi dan dokumen untuk dipresentasikan."Pada sesuatu yang sama pentingnya dengan pemakzulan, resolusi Senator McConnell tidak lain adalah aib nasional," kata Schumer dalam sebuah pernyataan.Demokrat ingin para pejabat administrasi Trump penting untuk bersaksi, seperti penjabat kepala staf Mick Mulvaney dan mantan penasihat keamanan nasional John Bolton, dengan keyakinan bahwa mereka tahu banyak tentang transaksi Trump dengan Ukraina. Bolton mengatakan dia bersedia bersaksi jika dipanggil.Gedung Putih mengatakan pihaknya memperkirakan persidangan akan berakhir dalam dua minggu. Pengadilan Clinton berlangsung lima minggu.McConnell mengatakan, dia tidak akan mempertimbangkan masalah saksi sampai setelah perselisihan dan interogasi berlangsung. Sikap ini yang memperlihatkan bahwa Trump akan menang. [IT/Medcom]