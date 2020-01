Hizbullah: Orang Irak Mengumumkan Penolakan Mutlak atas Pendudukan AS di Negaranya

Hezbollah flag.jpeg

IslamTimes - Hezbollah menganggap bahwa rakyat Irak pada hari Jumat (24/1) mengkonfirmasi penolakan absolutnya atas pendudukan AS, memberi hormat kepada massa yang diberkati dan loyal yang menggarisbawahi persatuan nasional Irak dan sikap konsensus menentang hegemoni AS.

Jutaan orang berunjuk rasa yang memenuhi jalan-jalan dan alun-alun Baghdad menekankan bahwa rakyat Irak yang bebas tidak pernah menyetujui kelanjutan pendudukan AS yang bertengger di tanah air mereka, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Hizbullah pada hari Jumat (24/1).Pernyataan itu menambahkan bahwa sikap bermartabat dan berani yang diumumkan di Baghdad adalah ekspresi tulus dari situasi di Ummat Arab dan Islam yang telah muak dengan pendudukan AS dan dominasinya atas kekayaan dan sumber dayanya.Hezbollah berharap bahwa demonstrasi hari Jumat memulai demonstrasi besar-besaran di seluruh dunia Arab dan Islam dan mengarah pada pembebasan wilayah dari pendudukan AS dan agen-agennya.Rakyat Irak yang hebat dengan semua faksi, partai, dan berbagai aliran politiknya akan setia pada pawai besar ini dan prinsip-prinsipnya, tujuan-tujuannya, serta slogan-slogan, menurut pernyataan itu, yang menambahkan bahwa rakyat Irak akan berusaha keras untuk membiarkan mereka menjadi yang terbaik. Titik awal untuk memiliki Irak yang bebas, bersatu, bermartabat, dan merdeka, diharapkan menjadi bebas dari pasukan pendudukan asing dan pengaruhnya.Rakyat Irak melakukan protes besar pada hari Jumat yang menyerukan pengusiran semua pasukan AS di negara mereka.Jutaan orang berbaris semuanya berkumpul di bawah langit kelabu di distrik Jadiriyah, Baghdad timur. Warga Irak di kota Karbala, selatan Baghdad, juga terlihat naik bus menuju ibukota.[IT/r]