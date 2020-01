Palestina Mengancam Akan Keluar dari Kesepakatan Oslo atas Kesepakatan Abad Ini Buatan AS

Saeb Erekat, Chief Palestinian negotiator and Secretary General of the Palestine Liberation Organization (PLO).jpg

IslamTimes - Seorang pejabat tinggi Palestina telah mengancam bahwa Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah akan menarik diri dari ketentuan utama Kesepakatan Oslo jika Presiden AS Donald Trump mengungkap apa yang disebut kesepakatan abad ini mengenai konflik Zionis Israel-Palestina yang telah berlangsung beberapa dekade.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan kepada AFP pada hari Minggu (26/1) bahwa organisasinya berhak "untuk menarik diri dari perjanjian sementara" jika Trump mengumumkan rencananya.Erekat menambahkan bahwa inisiatif Trump akan mengubah "pendudukan sementara Zionis Israel (wilayah Palestina) menjadi pendudukan permanen."Kesepakatan Oslo - yang terdiri atas kesepakatan Oslo I dan Oslo II - ditandatangani oleh mendiang ketua PLO, Yasser Arafat, dan masing-masing mantan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin di Washington DC, pada 1993 dan Taba, Mesir, pada 1995. The tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk mencapai perdamaian berdasarkan pada resolusi 242 dan 338 Dewan Keamanan PBB, dan untuk mewujudkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.Kementerian luar negeri Palestina mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu, dengan mengatakan, "Pemerintah AS tidak akan menemukan satu pun orang Palestina yang mendukung proyek ini," menambahkan, "Rencana Trump adalah rencana abad ini untuk melikuidasi penyebab Palestina."Menurut pernyataan itu, Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Riad al-Malki mengatakan kepemimpinan Palestina sedang mendiskusikan langkah-langkah praktis dengan negara-negara Arab untuk menanggapi rencana AS di semua tingkatan.Menurut kantor berita Wafa, pernyataan itu menyusul pertemuan di Ramallah dengan Duta Besar Mesir untuk Palestina, Essam El-Din Ashour, di mana kedua pihak membahas langkah-langkah diplomatik untuk menghadapi keputusan pemerintah AS untuk melepaskan apa yang disebut kesepakatan abad ini.Malki menekankan posisi yang tak tergoyahkan dari kepemimpinan Palestina dalam penolakan terhadap keputusan pemerintah AS tentang Yerusalem al-Quds dan apa yang disebut kesepakatan abad ini.Menteri Palestina juga memuji konsensus internasional tentang penolakan terhadap rencana AS.Sementara itu, gerakan Fatah juga menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya kemungkinan bahwa apa yang disebut kesepakatan abad ini akan diumumkan tanpa berkonsultasi dengan para pemimpin Palestina.Juru bicara Fatah Jamal Nazzal mengatakan pada hari Minggu (26/1) bahwa rencana itu akan gagal untuk mengatasi aspirasi Palestina untuk kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri dalam negara berdaulat mereka sendiri.Dia menggarisbawahi bahwa tidak ada perwakilan Palestina yang menjadi bagian dari negosiasi dengan pemerintah AS sehubungan dengan rencana Trump, mengatakan gerakan Fatah tidak akan mendukung inisiatif yang mengecualikan Yerusalem al-Quds sebagai ibukota negara Palestina yang independen berdasarkan perbatasan 1967."Jika rencana itu, sebagaimana ditunjukkan dalam laporan awal, mengakui Yerusalem al-Quds sebagai ibu kota Zionis Israel maka gerakan kami akan sangat menentangnya," Nazzal menyoroti.[IT/r]