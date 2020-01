Pembunuhan Jenderal Iran Membuktikan AS Memimpin Terorisme Global

IslamTimes- "Pembunuhan yang ditargetkan terhadap Letjen. Soleimani - legenda anti-teror - membuktikan pendapat publik global bahwa pemerintah AS yang menjadi sponsor utama terorisme dunia," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, Senin.

Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pembunuhan Washington terhadap komandan anti-terorisme tinggi Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani membuktikan bahwa pemerintah AS menempati urutan teratas dalam daftar sponsor terorisme dunia."Pembunuhan yang ditargetkan terhadap Letjen. Soleimani - legenda anti-teror - membuktikan pendapat publik global bahwa pemerintah AS yang menjadi sponsor utama terorisme dunia," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, Senin.Pada 3 Januari, AS membunuh Jenderal Soleimani, komandan Garda Revolusi Islam Iran Quds, dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Mobilisasi Populer Irak (PMU), dan sekelompok rekan mereka di Baghdad. Operasi itu dilakukan dengan otorisasi Presiden AS Donald Trump dan Departemen Pertahanan AS yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu.Kedua komandan mendapatkan penghormatan yang mendalam di antara negara-negara Muslim atas upaya mereka dalam menghilangkan kelompok teroris Daesh Takfiri yang disponsori AS di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Menunjuk sebuah wawancara yang Menteri Luar Negeri Iran Mohammed Javad Zarif dengan majalah Der Spiegel yang berbasis di Jerman pada akhir pekan, pernyataan itu mengatakan, “Salah satu tujuan yang dikejar AS dalam pertempuran diplomatiknya dengan Republik Islam Iran adalah untuk menggambarkan sebuah citra negara yang berperang - sebuah citra yang telah berusaha dibentuk selama beberapa dekade melalui propaganda dan perang psikologis.(IT/TGM)