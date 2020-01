Pesawat Militer AS Dilaporkan Jatuh Di Irak

IslamTimes- Laporan itu mencatat bahwa belum ada pejabat Irak atau Amerika yang mengomentari insiden itu, dan menambahkan bahwa empat awak di kapal itu juga telah tewas.

Menurut Alforat News, sebuah pesawat angkut C-27J milik Amerika jatuh di sebelah barat provinsi al-Anbar.Laporan itu mencatat bahwa belum ada pejabat Irak atau Amerika yang mengomentari insiden itu, dan menambahkan bahwa empat awak di kapal itu juga telah tewas.Laporan itu muncul ketika pesawat mata-mata Amerika, Bombardier E-11A, jatuh di Afghanistan Senin pagi. Taliban mengklaim telah menjatuhkannya, namun, seorang pejabat pertahanan AS mengklaim bahwa penyelidikan awal menunjukkan ada kesalahan mekanis. Baik pejabat AS maupun anggota pasukan internasional di Afghanistan tidak mengunjungi lokasi kecelakaan itu.Media AS menyampaikan berita mereka tentang insiden itu, dengan beberapa melaporkan kecelakaan pada Senin malam.Pesawat telah diidentifikasi sebagai Bombardier E-11A milik Angkatan Udara AS. Ini adalah varian militer dari Bombardier BD-700 Global Express sipil untuk digunakan sebagai platform komunikasi-relay overhead di Asia Barat Daya.(IT/TGM)