Apa yang Ada di balik Singgahnya PM Israel yang Tidak Dijadwalkan di Moskow

Russian President Vladimir Putin shakes hands with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.jpg

IslamTimes - Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu akan pergi ke Rusia setelah mengumumkan proposal perdamaian bersama Presiden AS Donald Trump di Washington. 'Kesepakatan Abad Ini' disambut dengan skeptis dan kemarahan di seluruh dunia.

Perdana menteri sementara itu berada di Washington, DC pada Selasa bersama saingan utamanya, pensiunan Jenderal Benny Gantz, ketika Trump mengungkap "Visi" kontroversialnya yang mencakup solusi dua negara, Zionis Israel menguasai Yerusalem dan warga Palestina tidak ada hak untuk kembali.Kantor Netanyahu mengatakan dia akan kembali dari Washington ke Tel Aviv melalui Moskow, sesuatu yang sebelumnya tidak termasuk dalam rencana perjalanan resminya.Mengungkap persinggahan Moskow, Netanyahu mengatakan dia bermaksud untuk memberi tahu Presiden Rusia Vladimir Putin tentang proposal perdamaian Trump. Rusia menahan diri untuk tidak mengomentari usulan perjanjian perdamaian sampai pemerintah dapat membiasakan diri dengan rinciannya. Dokumen setebal 180 halaman itu dipublikasikan pada Selasa malam waktu Moskow.Kebijakan Rusia tentang penyelesaian perdamaian Zionis Israel-Palestina telah mendukung solusi dua negara yang dinegosiasikan dalam kerangka kerja resolusi PBB dan hukum internasional, yang sering bertentangan dengan Washington, meskipun Moskow tetap mempertahankan hubungan baik dengan Tel Aviv."Kami belum melihatnya," Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengatakan pada hari Selasa, meskipun Rusia adalah bagian dari 'Kuartet di Timur Tengah' dengan AS, PBB dan Uni Eropa yang telah mengusahakan perdamaian di wilayah tersebut sejak 2002."Dalam kontak kami dengan AS, mereka tidak memberi kami rincian," kata Lavrov kepada wartawan."Setelah teks itu dipublikasikan, hal utama adalah mengetahui posisi kedua belah pihak, terutama semua yang ada di Palestina."Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov, yang juga bertindak sebagai utusan khusus Rusia untuk Timur Tengah, mengatakan bahwa Zionis Israel dan Palestina "perlu mengadakan perundingan langsung dan mencapai kompromi yang dapat diterima bersama."Kami tidak tahu apakah proposal AS dapat diterima atau tidak.Reaksi awal dari Palestina di seluruh spektrum politik, dari Presiden Mahmoud Abbas ke Hamas, menyarankan yang terakhir. Abbas mengutuk rencana itu sebagai "konspirasi" yang membuat tuntutan rakyatnya tidak mungkin.Moskow sebelumnya telah mengkritik bagian ekonomi dari proposal AS, yang diresmikan pada Juni 2019 di Bahrain, dimana Lavrov menuduh Washington pada saat ingin memaksakan "visi alternatif" dari penyelesaian Zionis Israel-Palestina yang harus akan berangkat dari kerangka kerja hukum internasional - sama seperti rencana Trump.Putin berada di Zionis Israel minggu lalu, berbicara pada konferensi peringatan Holocaust di Yad Vashem, dan mengungkap sebuah monumen untuk para korban Pengepungan Leningrad. Dia juga mengunjungi Betlehem, tempat dia bertemu dengan Abbas, mungkin untuk membahas inisiatif perdamaian AS yang akan datang.Sejauh menyangkut outlet berita Zionis Israel, misi nyata Netanyahu di Moskow adalah untuk mendapatkan pengampunan bagi Naama Issachar, seorang warga Zionis Israel yang menjalani hukuman panjang di penjara Rusia karena tuduhan narkoba. Issachar memang diampuni oleh Putin pada hari Rabu (29/1).Namun kembalinya Netanyahu ke Zionis Israel tidak akan menjadi kemenangan, karena dia secara resmi didakwa melakukan korupsi hanya beberapa jam sebelum upacara di Washington. Dia tetap sebagai PM sementara menunggu pemilihan umum baru pada bulan Maret. Dua suara sebelumnya menghasilkan Knesset menemui jalan buntu, dimana tidak ada partai yang bisa membentuk koalisi yang memerintah.[IT/r]