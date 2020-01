The Guardian: Rencana “Tipuan” Trump, Promosi Hukum Rimba AS

Donald Trump - Presiden Amerika Serikat.jpg

IslamTimes - The Guardian mengecam apa yang disebut Presiden AS Donald Trump sebagai "Kesepakatan Abad Ini" sebagai 'tipuan', mencatat bahwa Washington melalui rencana tersebut "mempromosikan hukum rimba".

Dalam tajuk rencana yang berjudul "Pandangan Guardian tentang 'rencana perdamaian' Trump: sebuah tipuan, bukan kesepakatan", harian itu mengatakan rencana perdamaian Arab-Zionis Israel Trump bersandar pada absurditas orang-orang Palestina yang menerima sebuah negara dengan nama sendiri."Sejak persetujuan Oslo tahun 1993, harapan telah dinyalakan bahwa" Palestina "dapat diciptakan dari sebagian besar Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan ibukotanya di Yerusalem Timur. Dokumen administrasi Trump membayar layanan bibir kepada entitas seperti itu sambil mengecilkan ukurannya dan memutilasi cakupannya menjadi tidak ada. "“Ini membayangkan potensi transfer kota-kota Palestina keluar dari Zionis Israel. Ini berisi upaya terang-terangan untuk menghentikan warga Palestina mencari keadilan untuk kejahatan perang - termasuk yang saat ini sedang berlangsung. Trump menyombongkan diri bahwa dia adalah pembuat kesepakatan, menawarkan investasi $ 50 miliar jika Palestina memperdagangkan hak sipil dan nasional mereka. Tetapi orang-orang Palestina melihat penipu yang tidak berniat memenuhi janji-janji kosong. "Harian Inggris itu menambahkan bahwa indikasi kabinet Netanyahu akan memberikan suara dalam beberapa hari untuk mulai mencaplok semua pemukiman di Tepi Barat serta Lembah Jordan.Dukungan Trump yang terang-terangan untuk Zionis Israel dan kekesalannya terhadap Palestina dalam menyusun rencananya telah membuat Netanyahu melakukan apa pun yang dia inginkan, menurut The Guardia."Ini terlihat seperti upaya transparan oleh Trump untuk membantu Netanyahu, yang menghadapi persidangan untuk penyuapan dan penipuan, dalam pemilihan Israel mendatang. Dengan pengadilan impeachment di Senat, Trump juga akan membantu dirinya dengan rencananya - dengan menggalang dukungan evangelis pro-Zionis Israel. "Setengah abad pendudukan telah mengarah pada sistem diskriminasi yang dilembagakan terhadap Palestina, kata harian itu, mencatat bahwa entitas Zionis akan menggunakan fakta bahwa Washington telah mengabaikan resolusi PBB dan mendukung kebijakan brutal dan melanggar hukum."Usulan aneksasi AS harus ditolak dan ilegalitas permukiman Zionis Israel ditegaskan kembali. Damai tidak akan bertahan lama tanpa penerimaan kesalahan masa lalu. Washington pernah memperjuangkan hukum internasional untuk mengelola hubungan global. Sekarang mempromosikan hukum rimba, di mana setiap negara berjuang untuk dirinya sendiri. Kami hadir saat penciptaan masa-masa berbahaya di dunia, tidak hanya di Timur Tengah,” The Guardia menyimpulkan editorialnya.{IT/r]