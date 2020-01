Usulan Trump Yang Disebut 'Kesepakatan Abad Ini' Berarti Menjual Negara-Negara Islam

IslamTimes- Presiden Amerika Serikat pembohong bekerja sama dengan rezim Zionis telah mengatur sebuah rencana yang sebenarnya adalah penjualan negara-negara Islam dan jauh lebih mirip dengan Perang Salib.

Penasihat Utama untuk Pemimpin Revolusi Islam untuk Urusan Internasional Ali Akbar Velayati mengatakan bahwa rencana perdamaian pemerintahan Trump "Deal of Century" adalah aksi penjualan negara-negara Islam.Presiden Amerika Serikat pembohong bekerja sama dengan rezim Zionis telah mengatur sebuah rencana yang sebenarnya adalah penjualan negara-negara Islam dan jauh lebih mirip dengan Perang Salib.Dia membuat pernyataan dalam konferensi pers yang diadakan pada Kamis malam. sebagai reaksi terhadap pembukaan Trump terhadap ‘Deal of Century’.Sambil memuliakan peringatan putri Nabi Muhammad (SAW) Fatemeh (As), dia berkata, “hari ini, dunia Islam menghadapi masalah yang sangat penting. Impian rezim AS dan Zionis tidak akan terwujud. Mereka berpikir bahwa setelah pembunuhan komandan tinggi IRGC Iran Letjen Qasem Soleimani, Front Perlawanan telah melemah. "Tidak hanya Front Perlawanan tidak melemah setelah pembunuhan Letnan Jenderal Soleimani di AS, tetapi juga Poros Perlawanan telah diperkuat, Velayati menekankan.Dia menunjuk ke prosesi pemakaman besar-besaran dari Syahid Jenderal Soleimani dan rekan-rekannya baik di Irak dan Iran dan menambahkan, "prosesi pemakaman yang luar biasa dari komandan tinggi Iran Jenderal Soleimani dan Komandan Kedua dari Mobilisasi Populer Unit (PMU) Abu Mahdi al-Muhandis di Iran dan Irak adalah tamparan kuat pertama terhadap AS dan arogansi global. "Beralih ke pembebasan kota Idlib Suriah, ia berkata, “kemenangan Front Perlawanan akan berlanjut di dunia dan hari ini, persatuan dan persahabatan di antara rakyat Palestina sangat unik. Karena itu, mereka [rezim AS dan Zionis] harus tahu bahwa apa yang mereka sebut rencana perdamaian akan berakhir dengan kegagalan. "(IT/TGM)