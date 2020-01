Otorisasi Perang Irak Era Bush Dicabut oleh DPR AS

US soldiers stand next a military vehicle in the town of Bartella, Iraq.JPG

IslamTimes - Dewan Perwakilan Rakyat telah memilih untuk mencabut resolusi tahun 2002 yang memberi wewenang AS untuk berperang di Irak. Hukum itu digunakan oleh pemerintahan Trump untuk membenarkan pembunuhan Jenderal Iran Qassem Soleimani dengan drone AS baru-baru ini.

Dewan memilih 236 hingga 166 untuk mencabut Otoritas Militer 2002 (AUMF) tahun 2002 di Irak, dengan sebelas Partai Republik bergabung dengan Demokrat untuk memberikan suara mendukung, dan dua Demokrat menentang partai mereka untuk menentangnya.AUMF tahun 2002 dirancang pada masa kepresidenan George W. Bush untuk mengesahkan invasi Irak tahun 2003, dan telah digunakan oleh administrasi-administrasi berikutnya untuk melanjutkan aktivitas militer di negara itu - yang paling baru untuk membenarkan pembunuhan drone AS terhadap Jenderal Iran Qassem Soleimani di Baghdad awal bulan ini.Pada tindakan terpisah, resolusi pencabutan ditawarkan sebagai amandemen undang-undang tentang koin peringatan Perang Dunia II yang telah disetujui oleh Senat. Hal yang sama dilakukan dengan resolusi untuk memblokir Trump dari menggunakan dana federal untuk "kekuatan militer tidak sah terhadap Iran," yang juga disepakati di lantai DPR dengan suara 228-175.Meskipun kedua RUU itu melewati DPR yang dikuasai Demokrat pada hari Kamis (30/1), mereka kemungkinan akan ditolak di Senat yang dikuasai Partai Republik, yang saat ini sibuk mendengarkan kasus impeachment terhadap Trump. Mereka juga kemungkinan akan diveto oleh Trump jika mereka pernah sampai ke mejanya.Trump tidak mengancam aksi militer terhadap Iran dalam beberapa pekan terakhir, meskipun RUU itu ditulis setelah pembunuhan Soleimani, ketika Iran menanggapi dengan menyerang pangkalan militer Irak yang digunakan oleh pasukan AS dengan serangkaian rudal balistik - memicu kekhawatiran presiden AS akan meluncurkan serangan habis-habisan di Republik Islam.Pada akhirnya, Trump memilih untuk menampar sanksi ekonomi lebih lanjut pada Iran daripada menggunakan kekuatan militer.AUMF 2002 sering bingung dengan yang lain, disahkan pada tahun 2001, yang memberi Presiden Bush wewenang untuk berperang tanpa persetujuan Kongres terhadap siapa pun yang dianggapnya “merencanakan, memberi wewenang, atau membantu” serangan teroris 9/11.Sejak disahkannya, tindakan itu telah dipanggil 41 kali, oleh banyak administrasi, untuk memungkinkan aksi militer AS di 19 negara, termasuk Afghanistan, Irak, Suriah, Somalia dan Yaman.[IT/r]