Pentagon Meningkatkan Jumlah Pasukan AS yang Terluka dalam Serangan Rudal Iran Menjadi 64

Pentagon said 34 troops had been diagnosed with traumatic brain injury.jpg

IslamTimes - Pentagon lagi-lagi mengangkat sosok tentara yang terluka dalam serangan rudal pembalasan Iran di Irak awal bulan ini menjadi 64, dengan mengatakan mereka telah menderita "cedera otak traumatis".

Kepala Pentagon Mark Esper dan ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley mengatakan pada hari Kamis (30/1) bahwa militer menyatakan jenis cedera ini “dengan sangat serius” setelah kritik bahwa pihak berwenang berusaha untuk menghapus mereka."Jumlahnya terus bertambah," tambah Milley, menjelaskan bahwa perlu waktu untuk mendiagnosis dan menyaring tentara yang ada di daerah itu pada saat serangan.The New York Times mengutip pernyataan Pentagon, yang menyebutkan jumlah total tentara yang terluka adalah 68 orang.Laporan itu mengatakan delapan tentara saat ini sedang dirawat di Amerika Serikat, 21 di Landstuhl, Jerman dan 39 tentara lainnya yang terluka telah kembali ke operasi militer di Irak.Penghitungan baru menandai setidaknya contoh keempat di mana pejabat AS telah meningkatkan jumlah tentara AS yang terluka setelah serangan rudal 8 Januari Iran dalam menanggapi pembunuhan Washington terhadap komandan anti-teror utama Jenderal Qassem Soleimani pada 3 Januari.Pemerintahan Trump pada awalnya mengklaim bahwa tidak ada orang Amerika yang terluka dalam serangan itu."Kami tidak menderita korban, semua prajurit kami selamat, dan hanya kerusakan minimal yang terjadi di pangkalan militer kami," kata Presiden Donald Trump sehari setelah serangan rudal.Namun seminggu kemudian, militer AS mengatakan 11 orang terluka dalam serangan itu.Jumat lalu dan pada hari Selasa, penghitungan itu dibawa ke total 34 dan 50 masing-masing, menarik perhatian ekstra dan kritik terhadap klaim awal administrasi Trump tidak ada korban.Trump, bagaimanapun, berusaha untuk mengecilkan laporan, mengatakan dia "mendengar mereka sakit kepala"."Saya tidak menganggap mereka cedera yang sangat serius dibandingkan dengan cedera lain yang saya lihat," katanya minggu lalu.Komentar itu dikecam oleh Veteran Perang Asing (VFW), organisasi veteran utama Amerika tertua yang menuntut Trump untuk meminta maaf atas ucapannya.“Cedera otak traumatis (TBI) adalah cedera serius dan tidak bisa dianggap enteng. TBI diketahui menyebabkan depresi, kehilangan ingatan, sakit kepala parah, pusing dan kelelahan - semua cedera yang datang dengan efek jangka pendek dan jangka panjang,” kata komandan nasional VFW William Schmitz.Berbicara pada hari Kamis (30/1), Esper berusaha membela presiden."Dia sangat peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan semua anggota layanan kami, terutama yang terlibat dalam operasi kami di Irak," katanya.Sebuah laporan NBC yang merinci peristiwa seputar perintah Trump untuk membunuh Jenderal Soleimani mengatakan tindakan itu "menyulitkan" banyak pejabat dan mantan militer dan intelijen Amerika saat ini"Terkesima," adalah reaksi satu kata dari mantan perwira CIA yang diklaim NBC "menghabiskan karier" bekerja melawan Jenderal Soleimani.Laporan itu mengatakan para pejabat AS khawatir bahwa keputusan itu, yang diambil di hadapan "sekelompok kecil pemimpin senior", dapat menggerakkan "perang skala penuh" yang dapat sangat merusak ekonomi dunia dan membuat AS terjebak ke dalam "rawa Timur Tengah lain ".Laporan itu mengatakan komandan AS di Irak mengantisipasi berbagai bentuk serangan setelah pembunuhan itu, mulai dari serangan pesawat nir awak Iran hingga serangan darat oleh pejuang Irak.Bersama Jenderal Soleimani, komandan penting Irak Abu Mahdi al-Muhandis juga dibunuh dalam serangan pesawat nir awak. Dia adalah komandan kedua dari Mobilisasi Unit (PMU) anti-teroris Irak.Banyak politisi Amerika mengecam Trump atas pembunuhan Jenderal Soleimani sebagai provokasi berbahaya yang berisiko menghambat AS dalam konflik militer berbahaya lainnya di kawasan itu.Pada hari Kamis, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengeluarkan dua undang-undang yang bertujuan untuk membatasi kekuatan perang Trump.Pembunuhan AS terhadap komandan anti-teror paling menonjol di Timur Tengah mendorong puluhan juta orang di Irak, Iran, India, Pakistan, dan di tempat lain untuk turun ke jalan dan melampiaskan kemarahan mereka pada Amerika Serikat.Orang Iran ternyata dalam jumlah yang tak tertandingi dalam sejarahnya untuk menghormati komandan karismatik dan menyerukan balas dendam.[IT/r]