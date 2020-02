Sanksi AS Tidak Akan Membuat Iran Memikirkan Kembali Rencana Nuklirnya

IslamTimes- Sanksi AS hanya akan membuat Iran semakin bertekad untuk mengembangkan program nuklirnya, ia menekankan.

Juru bicara Organisasi Tenaga Atom Iran (AEOI) mengatakan sanksi AS tidak akan pernah berhasil membuat Iran mengubah apa pun tentang rencananya untuk pengembangan program nuklirnya.Behrouz Kamalvandi pada hari Minggu menyebut putaran terakhir sanksi AS terhadap kepala nuklir Iran Ali Akbar Salehi sebagai langkah "aneh" dan "tidak berharga", menambahkan "AS memberikan sanksi kepada orang untuk memblokir aset mereka, tetapi Salehi tidak memiliki aset di AS. Dengan demikian, jenis sanksi yang tidak memiliki dukungan internasional, tidak memiliki nilai praktis atau jaminan, dan hanya dapat menyebabkan sedikit kebisingan di media dan bidang politik. "Sanksi AS hanya akan membuat Iran semakin bertekad untuk mengembangkan program nuklirnya, ia menekankan.Dia menggambarkan program nuklir Iran sebagai "transparan" dan "damai", dengan mengatakan "program nuklir Iran tidak akan berkembang sesuai dengan tindakan dan kebijakan negara lain. Kami akan melakukan yang terbaik untuk negara kami.""Jika sanksi ini berdampak pada Iran, itu akan membuat Republik Islam merevisi program nuklirnya; tetapi jelas bahwa ini tidak akan pernah terjadi, tetapi bahwa Iran akan mengejar pengembangan program nuklirnya dengan lebih serius. "Dia lebih lanjut menambahkan bahwa tujuan AS untuk menjatuhkan sanksi nuklir terhadap Iran adalah untuk menghentikan pengayaan negara; “Tujuan ini tidak mungkin tercapai. Republik Islam Iran tidak akan pernah menyerah pada permintaan ini dan ini telah terbukti selama pemerintahan Obama. "(IT/TGM)