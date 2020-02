IRIB Akan Menampilkan Rekaman Drone AS Yang Ditembak Jatuh Oleh Iran

IslamTimes- Rekaman drone pengawasan canggih AS, yang dijatuhkan oleh Angkatan Udara IRGC pada 20 Juni setelah melanggar wilayah udara Iran, dikatakan ditayangkan hari ini di IRIB untuk pertama kalinya.

Untuk pertama kalinya, Siaran Republik Islam Iran (IRIB) pada Kamis akan menunjukkan rekaman drone mata-mata AS yang jatuh setelah ditarik keluar dari bawah air.Rekaman drone pengawasan canggih AS, yang dijatuhkan oleh Angkatan Udara IRGC pada 20 Juni setelah melanggar wilayah udara Iran, dikatakan ditayangkan hari ini di IRIB untuk pertama kalinya.Pada dini hari Kamis 20 Juni, sebuah pesawat mata-mata 'Global Hawk' AS ditembak jatuh oleh Angkatan Udara IRGC Iran di provinsi Hormozgan setelah melanggar wilayah udara Iran.Sebagian kecil puing-puing pesawat tak berawak AS berhasil dijatuhkan oleh Angkatan Laut IRGC Iran di hadapan rekan-rekan media beberapa hari setelah pesawat mata-mata AS ditembak jatuh di atas wilayah perairan negara itu.Drone ditembak jatuh oleh sistem rudal darat-ke-udara Iran Khordad 3.(IT/TGM)