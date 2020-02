Penasihat Keamanan Nasional yang Bersaksi di Pengadilan Pemakzulan Trump Dikawal Keluar dari Gedung Putih

Alexander Vindman, US national security adviser.jpg

IslamTimes - Penasihat keamanan nasional AS Alexander Vindman, yang memberikan kesaksian dalam sidang pemakzulan Presiden AS Donald Trump, dikawal keluar dari Gedung Putih Jumat (7/2) sore, pengacaranya David Pressman mengungkapkan dalam sebuah pernyataan.

Pressman mencatat dalam rilisnya bahwa Vindman "diminta pergi karena mengatakan yang sebenarnya."“Hari ini, Letnan Kolonel Alexander Vindman dikawal keluar dari Gedung Putih di mana dia dengan patuh melayani negaranya dan Presidennya. Dia melakukannya setelah berbicara di depan umum, dan hanya berdasarkan panggilan pengadilan dari Kongres Amerika Serikat,” bunyi pernyataan itu. "Tidak ada pertanyaan di benak orang Amerika mengapa pekerjaan orang ini berhenti, mengapa negara ini sekarang kurang satu prajurit melayani di Gedung Putih."“Kehormatannya, komitmennya untuk kebenaran, menakuti yang kuat. … Kebenaran telah berdampak pada pekerjaan, karier, dan privasi LTC Alexander Vindman. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh anggota militer kita setiap hari: dia mengikuti perintah, dia mematuhi sumpahnya, dan dia melayani negaranya bahkan ketika melakukan hal itu penuh dengan bahaya dan bahaya pribadi. Dan untuk itu, orang yang paling kuat di dunia - didukung oleh yang diam, yang lentur, dan yang terlibat - telah memutuskan untuk membalas dendam,” lanjutnya.Perkembangan terjadi beberapa jam setelah Trump mengatakan kepada wartawan saat dia bersiap untuk naik ke Marine One bahwa “dia tidak senang dengan [Vindman]," dan bahwa dia akan menyerahkannya kepada pejabat Gedung Putih untuk memutuskan apakah Vindman akan meninggalkan administrasi negara itu..Sebelum pemberhentian Vindman, ketika ditanya tentang status Vindman, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan kepada wartawan bahwa "kami melindungi semua orang kami, dari pembalasan terhadap anggota layanan atau apa pun, semacam itu."Menurut beberapa wartawan Gedung Putih, saudara kembar Vindman, Yevgeny, juga dikawal dari lapangan. Dia menjabat sebagai pengacara senior di Dewan Keamanan Nasional.Vindman adalah satu dari empat pejabat yang memberikan kesaksian pada 19 November sebagai bagian dari proses impeachment yang diluncurkan terhadap Trump atas panggilan telepon Juli 2019 dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Sidang impeachment Trump selama berbulan-bulan berakhir pada hari Rabu setelah Senat AS menemukan bahwa pemimpin tertinggi itu tidak bersalah atas kedua pasal impeachment: penyalahgunaan kekuasaan dan obstruksi Kongres.[IT/r]