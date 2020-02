Pasukan AS dan Afghanistan di Bawah 'Tembakan Langsung' di Afghanistan Timur

US troops in Afghanistan.jpg

IslamTimes - Pasukan Amerika dan Afghanistan telah diserang dan menderita korban selama operasi di provinsi Nangarhar, Afghanistan timur, kata seorang jurubicara militer AS.

"Pasukan gabungan AS dan Afghanistan yang melakukan operasi di Provinsi Nangarhar menghadapi tembakan langsung pada 8 Februari," Kolonel Sonny Leggett, juru bicara pasukan AS di Afghanistan, mengumumkan.Korban menderita dalam serangan itu, kata Leggett tanpa mengungkapkan angka pastinya."Kami menilai situasi dan akan memberikan pembaruan lebih lanjut saat tersedia," tambahnya.Baik Taliban maupun afiliasinya dengan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) aktif di provinsi Nangarhar Timur.Ada juga kemungkinan bahwa itu adalah serangan orang dalam. Mubariz Khadem, seorang pejabat senior keamanan di Nangarhar, mengatakan kepada Reuters bahwa pasukan AS dan Afghanistan bentrok. Serangan yang disebut "hijau-biru" dulu sering terjadi selama 18 tahun kehadiran Amerika di negara itu, tetapi belum terjadi baru-baru ini.Saat ini ada sekitar 14.000 tentara AS di Afghanistan yang akan melatih dan membantu pasukan Afghanistan saat Washington terlibat dalam dan di luar negosiasi dengan Taliban mengenai penarikan pasukan asing sebagai imbalan atas jaminan keamanan.[IT/r]