Terorisme AS Menargetkan Seluruh Negara Iran

Presiden Hassan Rouhani mengatakan langkah-langkah teroris yang diambil Amerika Serikat terhadap Iran sebenarnya menargetkan seluruh negara untuk membuat Iran menyerah pada tuntutan AS.Berbicara pada pertemuan para duta besar asing di Teheran pada hari Senin, Rouhani mengatakan, "Hari ini, kita dihadapkan dengan sanksi yang menindas, dan tindakan teroris oleh Amerika Serikat terhadap seluruh negara Iran. Tidak ada yang meragukan bahwa tekanan maksimum AS dan kebijakan sanksi mengarah pada semua warga Iran. "Memperhatikan bahwa sanksi AS terhadap Iran tidak memiliki preseden dalam sejarah, presiden Iran mengatakan, “Mereka berharap bahwa tekanan maksimum ini pertama-tama akan membuat negarawan Iran bertekuk lutut dan jika mereka menolak, warga akan menekuk lutut. Kedua asumsi itu salah; baik warga kami tidak tunduk pada tekanan ini, maupun pejabat dan negarawan kami. "Dia menambahkan bahwa mereka yang akrab dengan kawasan dan sejarah, budaya, dan peradaban Iran tahu bahwa "sebuah negara besar tidak akan menyerah pada bullying, ucapan tidak adil dan salah serta tekanan yang tidak semestinya."AS telah meningkatkan tekanannya pada Republik Islam selama 20 bulan terakhir setiap hari, katanya, seraya menambahkan bahwa semua indeks ekonomi Iran selama delapan bulan terakhir menunjukkan bahwa negara itu telah berhasil mengatasi sanksi dan bahwa Amerika telah benar-benar salah dalam perhitungan mereka.Ketegangan telah memuncak antara Iran dan Amerika Serikat sejak Mei 2018, ketika Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik negaranya dari kesepakatan nuklir multilateral dengan Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dan melepaskan sanksi terberatnya terhadap Republik Islam Iran.Menanggapi langkah sepihak AS, Teheran sejauh ini telah mengingkari komitmen nuklirnya lima kali sesuai dengan Pasal 26 dan 36 JCPOA, tetapi menekankan bahwa tindakan pembalasannya akan dapat dibalik begitu Eropa menemukan cara-cara praktis untuk melindungi perdagangan timbal balik dari sanksi AS.(IT/TGM)