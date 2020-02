Komandan AU: Iran Swasembada dalam Memproduksi Jet Tempur

Islam Times - Komandan Angkatan Udara Iran, dalam sebuah wawancara dengan TV nasional pada Sabtu malam, (08/02/20) mengatakan bahwa industri pertahanan mampu merencanakan dan membuat setiap bagian dari pesawat terbang di dalam negeri.

“Saat ini, perusahaan manufaktur pesawat besar di seluruh dunia, termasuk yang di AS, tidak memproduksi seluruh bagian dan aksesori yang mereka butuhkan. Beberapa negara berpartisipasi dalam produksi mereka, tetapi kami memproduksi seluruh aksesoris pesawat di Iran," kata Brigadir Jenderal Aziz Nasirzadeh."Karena kami telah mencapai teknologi dan pengetahuan untuk memproduksi pesawat, setiap permintaan oleh angkatan udara dapat dilakukan oleh industri pertahanan," katanya."Kami mandiri dalam melatih pilot di pusat pelatihan militer Qiam dan Isfahan dan pangkalan udara lainnya berdasarkan pengetahuan terkini."Saya, secara pribadi, berkunjung ke perusahaan manufaktur Eurofighter dan menyadari bahwa jalur produksi (jet Kowsar Iran lebih baik daripada jalur produksi Eurofighter yang dimiliki bersama oleh 6 hingga 8 negara Eropa yang berbeda," jelas komandan melanjutkan.Dia menyebut produksi mesin pesawat sebagai teknologi yang sangat kompleks. “Tahun ini, kami merancang dan memproduksi mesin dan memasangnya di jet Kowsar. Daya dorong mesin jauh lebih baik daripada mesin jet tempur F-5 buatan AS. Kami telah mencapai (teknologi) pembuatan mesin jet. ”Menyentuh produksi drone generasi terbaru, Nasirzadeh mengatakan, “Tahun lalu, kami meluncurkan drone Kaman 12 yang diproduksi bersama oleh angkatan udara dan industri pertahanan. Kami menggunakan jumlah enam drone Kaman 12 di angkatan udara. Sekarang, kami setelah memproduksi Kaman 22. Baik Kaman 12 dan 22 adalah drone tempur yang juga dapat digunakan dalam operasi pengintaian. Mereka juga bisa membawa amunisi. ”Sebelumnya Nasirzadeh mengatakan pada hari Jumat bahwa Iran mampu menanggapi dengan cepat segala ancaman militer."Karena kami mampu menciptakan keamanan di wilayah ini dan akan menanggapi ancaman apa pun dengan cepat, kami juga memiliki kemampuan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas," kata Nasirzadeh, yang berbicara kepada para wartawan di Tehran.Dalam sambutan pada hari Sabtu, Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Ali Khamenei mengatakan untuk mencegah perang, Iran harus meningkatkan kekuatan militernya, dan kerentanan secara militer akan mendorong musuh untuk mengambil tindakan terhadap negara."Untuk mencegah perang dan untuk mengakhiri ancaman kita harus menjadi kuat," kata Ayatollah Khamenei mengatakan kepada sejumlah perwira Angkatan Udara pada kesempatan Hari Angkatan Udara yaitu 8 Februari."Kami tidak berusaha mengancam negara atau bangsa mana pun, melainkan kami melindungi keamanan negara dan mencegah ancaman," jelas Ayatollah Khamenei.Ayatollah Khamenei juga mengatakan ketergantungan pada kapasitas domestik dan mengubah ancaman menjadi peluang adalah alasan utama keberhasilan Angkatan Udara."Selain memperbaiki dan memelihara pesawat, Angkatan Udara telah berhasil merencanakan dan memproduksi jet tempur terlepas dari sanksi AS," kata Pemimpin. [IT/Onh]