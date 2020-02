Jubir IRGC: Serangan Rudal Iran Menghancurkan ‘Kekaisaran’ AS

US soldiers clearing rubble at Ain al-Assad military air base in the western Iraqi province of Anbar.jpg

IslamTimes - Juru bicara Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengatakan serangan rudal pembalasan terhadap pangkalan militer Irak yang menampung pasukan AS setelah pembunuhan jenderal anti-terorisme Iran oleh pasukan teroris AS menghancurkan ‘kekaisaran’ Amerika Serikat yang memproklamirkan diri sendiri.

Brigadir Jenderal Ramezan Sharif membuat pernyataan saat berpidato pada upacara yang diadakan di kota pusat Iran Damghan untuk menandai hari ke-40 setelah pembunuhan mantan komandan Pasukan Quds IRGC, Letjen. Qassem Soleimani atas perintah langsung Presiden AS Donald Trump.Pada 8 Januari, IRGC menembakkan tembakan peluru kendali balistik ke pangkalan militer Ain al-Assad di provinsi Anbar, Irak barat, sebagai tanggapan atas pembunuhan Jenderal Soleimani, komandan kedua Mobilisasi Populer Irak unit (PMU), Abu Mahdi al-Muhandis, dan sekelompok sahabat mereka di Baghdad pada 3 Januari.Kedua komandan mendapatkan penghormatan yang mendalam di antara negara-negara Muslim atas upaya mereka dalam menghilangkan kelompok teroris Takfiri Daesh (ISIS) yang disponsori AS di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Segera setelah pembunuhan itu, Pemimpin Revolusi Islam Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mengatakan Washington akan menghadapi "balas dendam yang keras.""Poin penting tentang serangan rudal terhadap Ain al-Assad adalah menghancurkan keagungan palsu dan prestise Amerika, yang mempermalukan mereka di mata pasukan militer dunia. Selama 70 tahun, tidak ada yang berani menyerang pangkalan Amerika, tetapi tamparan IRGC ini menjatuhkan kekaisaran politik, ekonomi, dan militer Amerika Serikat yang diproklamirkan sendiri ..., "kata jurubicara militer Iran.Di Gedung Putih, Trump dengan tegas membantah rudal Iran menjatuhkan korban. Namun Tehran mengatakan militer AS melakukan setidaknya sembilan penerbangan mendadak setelah operasi, membawa korban luka ke Yordania dan wilayah pendudukan Zionis Israel, sementara helikopter Chinook memindahkan yang terluka ke rumah sakit AS di Baghdad.Putus asa dan di bawah tekanan dari Kongres, administrasi Trump secara bertahap mengumumkan korban dari serangan Iran, yang paling baru mengklaim bahwa 64 tentara AS telah didiagnosis dengan "cedera otak traumatis."Menunjuk laporan yang bertentangan dengan AS tentang korban setelah serangan itu, Sharif mengatakan, "Tamparan pertama sangat penting, tentu saja mereka (para pejabat Amerika) akan berbicara tentang korban manusia dan peralatan yang rusak dalam serangan mendatang. Pemilihan presiden AS. Tiga belas roket berat menghantam berbagai titik di pangkalan Amerika. Tentu saja, prioritas kami sama sekali bukan cara untuk membunuh tentara AS, tetapi yang pasti adalah jumlah korban lebih tinggi dari yang mereka umumkan sejauh ini."[IT/r]