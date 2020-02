Sayyed Nasrallah on Suleimani.png

IslamTimes - Sambil menahan air matanya, Sekretaris Jenderal Hizbullah berharap agar malaikat maut melepaskan martir Qassem Suleimani dan mengambil jiwanya sebagai balasan.

Dalam sebuah wawancara yang menyentuh dengan TV Iran, Sayyid Nasrallah berulang kali menahan air matanya ketika berbicara tentang mantan komandan Pasukan Quds IRGC yang menjadi martir dalam serangan AS di Baghdad pada 3 Januari 2020.“Saya akan memberitahunya (malaikat maut) pasti: ambil jiwaku dan…. Lepaskan Haji Qassem,” kata Sayyid Nasrallah dalam kutipan wawancara yang akan ditayangkan pada Kamis (13/2) malam.Sayyid Nasrallah dan Suleimani memiliki hubungan khusus. Dalam sebuah film dokumenter yang dirilis sebelumnya oleh Al-Manar, Suleimani memuji Hezbollah S.G. sebagai "pengabdian", menyuarakan kesiapan untuk mengorbankan dirinya bagi pemimpin Perlawanan Lebanon.Sayyed Nasrallah “adalah pria yang benar-benar berbakti, semua keberadaannya adalah pengabdian. Aku mencintai nya. Jika saya tidak memiliki apa-apa selain hati ... Saya siap untuk memberikannya kepada Sayyid Nasrallah. Saya siap untuk memberikannya kepada dua orang: Pemimpin (Imam Sayyed Ali Khamenei) dan Sayyid Hasan," Suleimani, yang dikenal sebagai" Haji Qassem "mengatakan dalam film dokumenter.Setelah kesyahidannya, Sayyid Nasrallah menyebut Haji Qassem “pemimpin para martir Sumbu Perlawanan”, menekankan bahwa darah komandan Pasukan Quds dan para komandan yang mati syahid di sampingnya akan membuat pasukan AS keluar dari wilayah tersebut.Wakil Komandan pasukan paramiliter Hashd Shaabi Irak Abu Mahdi Al-Muhandis mati syahid bersama Suleimani dalam aksi serangan yang diperintahkan oleh Presiden AS Donald Trump.[IT/r]Video: http://english.almanar.com.lb/940106