Pembalasan Iran Atas Pembunuhan Soleimani Memberi Pelajaran Bagi Trump

IslamTimes- "Saya pikir itu memberinya sedikit pelajaran, karena ada sejumlah hal tentang pembalasan yang mengejutkan; satu yang begitu proporsional dan dua yang begitu akurat," kata Lawrence Wilkerson kepada Press TV pada hari Rabu.

Seorang mantan kepala staf mantan Menteri Luar Negeri AS Colin Powell mengatakan tanggapan dan balasan Iran terhadap pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani telah mengajarkan Presiden AS Donald Trump "sedikit pelajaran," tentang setiap serangan di masa depan terhadap Republik Islam Iran."Saya pikir itu memberinya sedikit pelajaran, karena ada sejumlah hal tentang pembalasan yang mengejutkan; satu yang begitu proporsional dan dua yang begitu akurat," kata Lawrence Wilkerson kepada Press TV pada hari Rabu.Pada 8 Januari, Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menembakkan peluru kendali balistik ke pangkalan udara Ain al-Assad di provinsi Anbar, Irak barat, tempat markas pasukan AS.Pensiunan tentara AS selanjutnya menegaskan bahwa Washington berniat untuk tetap berperang karena kompleks industri militer AS memperoleh miliaran dolar dalam setiap perang yang diciptakannya.Operasi rudal Iran adalah sebagai balasan terhadap pembunuhan 3 Januari Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds IRGC, dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Mobilisasi Populer Irak (PMU), dan sekelompok dari sahabat mereka di Baghdad.Operasi AS dilakukan di bawah arahan Trump dan Departemen Pertahanan AS yang bertanggung jawab penuh atas pembunuhan tersebut.Kedua komandan menikmati penghormatan yang mendalam di antara negara-negara Muslim atas upaya mereka dalam menghilangkan kelompok teroris Daesh Takfiri yang disponsori AS di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.(IT/TGM)