Komandan IRGC: Serangan Rudal Iran pada Pangkalan AS Sah dan Bersifat Strategis

IslamTimes - Kepala komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran mengatakan serangan rudal negara itu pada pangkalan AS di Irak dalam menanggapi pembunuhan Letjen Qassem Soleimani dan rekan-rekannya adalah pertahanan yang sah dan bersifat strategis.

Mayor Jenderal Hossein Salami membuat pernyataan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan jaringan berita Libanon Al-Mayadin pada hari Senin (17/2), dengan mengatakan, “Tindakan yang kami ambil terhadap Amerika benar-benar defensif. Itu adalah pembelaan yang sah, pembelaan hukum, [dan] hak, yang harus kami klaim. ”Pada 8 Januari, IRGC menembakkan peluru kendali balistik ke pangkalan militer Ain al-Assad di provinsi Anbar, Irak barat, sebagai tanggapan atas pembunuhan 3 Januari oleh pasukan teroris AS, Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds IRGC, dan komandan kedua dari Mobilisasi Populer Irak (PMU), Abu Mahdi al-Muhandis, serta sekelompok teman mereka di Baghdad.Pembunuhan AS dilakukan atas perintah langsung Presiden Donald Trump, dengan Pentagon bertanggung jawab atas serangan itu.Jenderal Soleimani dipandang oleh orang-orang yang mencari kebebasan di dunia sebagai tokoh kunci dalam mengalahkan Daesh, kelompok teroris paling terkenal di dunia, dalam pertempuran Timur Tengah.Dalam wawancaranya, Salami menekankan bahwa serangan IRGC juga merupakan respon militer, karena Republik Islam harus memberikan "respon yang jelas, dapat dimengerti, dan kredibel yang dapat disaksikan oleh seluruh dunia untuk membentuk norma-norma global yang digunakan untuk menilai kekuatan kita dan kehendak yang mendukung kekuatan itu. "Dia mengatakan Iran perlu melakukan serangan karena itu membuktikan kekuatan dan tekad negara, menambahkan "Kami harus menghentikan Amerika pada saat itu dan menunjukkan kepada mereka bahwa perhitungan dan hipotesis mereka harus diubah ketika berurusan dengan Republik Islam Iran."Komandan kepala IRGC mencatat bahwa setelah pembunuhan komandan Iran dan rekan-rekannya, presiden AS mengatakan dia akan menyerang 52 situs di Iran jika Tehran memberikan tanggapan militer, tetapi "kami harus menunjukkan bahwa presiden AS adalah pembohong dan komentar tidak valid. Ancamannya tidak memiliki nilai. "Dalam sebuah tweet pada 4 Januari, Trump mengklaim bahwa militernya akan mengenai target "sangat penting" terkait dengan Iran jika Iran berusaha untuk mengambil tindakan pembalasan terhadap AS atas pembunuhan Jenderal Soleimani.[IT/r]