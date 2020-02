Israel Merencanakan 9.000 Unit Pemukim Baru di Yerusalem Timur al-Quds

Ramat Shlomo, an Israeli settlement in the eastern sector of Jerusalem al-Quds.jpg

IslamTimes - Rezim Zionis Israel dilaporkan berencana untuk membangun 9.000 unit pemukim antara dua lingkungan Palestina di Yerusalem timur yang diduduki al-Quds.

Kelompok pemantau anti-pemukiman Peace Now mengatakan pada hari Selasa (18/2) bahwa perincian rencana tersebut - proyek pertama di kota itu dalam lebih dari 20 tahun - muncul sehari setelah kementerian transportasi Zionis Israel menyetujui proposal kontroversial untuk memperpanjang jalur kereta api dari Tel Aviv ke Kota Tua Yerusalem Timur yang diduduki al-Quds.Unit-unit pemukiman, sebagaimana dinyatakan Peace Now, akan dibangun di lokasi bandara Atarot yang terletak di al-Quds utara dan di antara dua lingkungan Palestina.Kelompok pengawas memperingatkan bahwa pembangunan yang direncanakan akan mendorong "ganjalan di jantung kesinambungan perkotaan Palestina antara Ramallah dan Yerusalem Timur [al-Quds], sehingga mencegah pembentukan negara Palestina yang layak dengan ibukotanya di Yerusalem Timur [al- Quds]."Peace sekarang menambahkan bahwa rencana itu "juga mencakup penghancuran puluhan unit perumahan Palestina" yang dibangun di daerah itu selama bertahun-tahun.Di bawah apa yang disebut rencana perdamaian Timur Tengah yang diluncurkan bulan lalu oleh AS, Zionis Israel akan memiliki kedaulatan atas semua al-Quds serta pemukiman di wilayah-wilayah pendudukan.[IT/r]