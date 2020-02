Suriah: AS Kecewa atas Pembebasan Aleppo karena Gagalnya Rencana Teroris

Syrian army soldiers in Aleppo province .jpg

IslamTimes - Suriah mengatakan AS "kecewa" melihat kembalinya kehidupan normal di provinsi Aleppo utara karena "kekalahan memalukan" yang diderita oleh teroris yang disponsori Washington di tangan pasukan pro-Damaskus.

Dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita resmi SANA pada hari Sabtu (22/2), sebuah sumber di Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan bahwa AS "frustrasi" dengan kegagalan proyeknya di negara Arab yang melibatkan penyebaran kekacauan dan terorisme."Tidak mengherankan bahwa pemerintah AS menyatakan kecewa atas kembalinya kehidupan normal di Aleppo dan pembukaan jalan dan melanjutkan penerbangan di Bandara Internasional Aleppo, karena prestasi ini datang setelah kekalahan memalukan dari pion teroris mereka di tangan Tentara Arab Suriah yang mengamankan kota Aleppo sepenuhnya," tambahnya.Selama beberapa hari terakhir, pasukan militer Suriah telah mengambil kendali atas sebagian besar Aleppo, membebaskan sekitar 30 desa hanya dalam satu hari.Mereka selanjutnya berhasil sepenuhnya mengamankan kota Aleppo dari tembakan teroris.Untuk pertama kalinya sejak 2012, pasukan Suriah merebut kembali jalan raya strategis M5yang menghubungkan ibukota, Damaskus, dengan kota-kota besar Hama, Homs dan Aleppo.Sebuah jet penumpang Suriah juga mendarat di bandara Aleppo dari Damaskus ketika penerbangan domestik dilanjutkan antara dua kota terbesar di negara itu.Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Senin, Presiden Bashar al-Assad memberi selamat kepada bangsa dan angkatan bersenjata Suriah atas kemenangan teritorial utama di Aleppo, dengan mengatakan kota itu akan "kembali lebih kuat dari sebelumnya."Perjuangan untuk membebaskan semua Aleppo bersamaan dengan provinsi Idlib yang dikuasai teroris akan terus berlanjut, katanya, menekankan bahwa tentara Suriah tidak akan menyerah sampai mencapai kemenangan total "cepat atau lambat."Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus bereaksi dengan marah atas apa yang disebutnya pengumuman "tak tahu malu" tentang kemajuan pasukan Suriah terhadap unsur Takfiri, dengan menyatakan, "Ini bukan impian rakyat Suriah."Sumber Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan pernyataan AS baru-baru ini menunjukkan bahwa administrasi Presiden Donald Trump "tidak seimbang dan tidak memiliki bentuk etiket komunikasi yang paling dasar.""Kegelisahan AS atas kegagalan proyeknya di Suriah adalah motivasi bagi Suriah untuk terus menghadapi para teroris dan pendukung mereka sampai setiap inci tanah Suriah bebas dari terorisme dan kehadiran asing tidak sah," katanya."Keberanian" dan "kemunafikan" administrasi AS ditandai dengan kebijakannya "menyerang orang lain, mencampuri urusan mereka, dan mempekerjakan para teroris untuk melayani agenda-agenda mereka dengan mengorbankan nyawa dan penderitaan orang-orang, semuanya sambil mengklaim memperjuangkan hak asasi manusia," sumber ditambahkan.Pada hari Sabtu, Kementerian Pertahanan Turki mengatakan salah satu tentaranya, yang merupakan mekanik tank, tewas di Idlib dalam serangan bom oleh pasukan Suriah.Pasukan Turki, katanya, membalas dan menghancurkan 21 target milik pemerintah Suriah.Itu dilaporkan sebagai kematian militer ke-16 Turki di Idlib dalam sebulan terakhir.Kemenangan terbaru Suriah di Idlib bertepatan dengan penyebaran besar-besaran pasukan dan peralatan militer oleh Turki yang jelas-jelas kecewa dengan perubahan kondisi di lapangan.Ankara telah mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk mengusir pasukan Suriah kecuali mereka menarik diri pada akhir Februari.[IT/r]