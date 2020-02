Trump Mengancam Akan Menjatuhkan Sanksi Lebih Keras Terhadap Venezuela

IslamTimes- Abrams mengatakan kepada Reuters pada hari Senin bahwa sanksi baru terhadap sektor minyak Venezuela akan lebih agresif dalam menghukum orang dan perusahaan yang melanggar mereka.

Presiden AS Donald Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi yang lebih keras terhadap Venezuela, menargetkan sektor minyaknya dengan sanksi baru.Sebelumnya, Perwakilan Khusus AS untuk Venezuela Elliott Abrams mengatakan Trump telah "membuat keputusan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras pada sektor minyak Venezuela dan kami akan melakukannya. Dan apa yang kami katakan kepada orang-orang yang terlibat dalam sektor ini adalah bahwa mereka harus keluar itu ".Abrams mengatakan kepada Reuters pada hari Senin bahwa sanksi baru terhadap sektor minyak Venezuela akan lebih agresif dalam menghukum orang dan perusahaan yang melanggar mereka."Anda akan melihat sesuatu terkait hal itu dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Trump dalam ancaman terhadap Venezuela pada hari Selasa.Ketika ditanya tentang sanksi terhadap Venezuela, dan apakah itu akan memengaruhi perusahaan-perusahaan India yang secara langsung membeli minyak dari negara Amerika Latin, atau secara tidak langsung melalui pedagang internasional, Trump memperingatkan wartawan pada konferensi pers di New Delhi, bahwa sanksi itu bisa serius."Mungkin ada sanksi yang sangat serius ... Anda mengajukan pertanyaan tepat di tengah-tengah kita melakukan sesuatu," kata TrumpIndia dan Cina adalah pembeli penting minyak Venezuela, dengan India mengimpor sekitar 342.000 barel per hari untuk Venezuela pada 2019, menurut data kapal tanker yang diperoleh Reuters. Reliance Industries Ltd, operator kompleks pengilangan terbesar di dunia, dan Nayara Energy, yang sebagian dimiliki oleh raksasa minyak Rusia Rosneft, adalah satu-satunya pembeli minyak Venezuela di India.Kedua perusahaan itu telah membeli minyak Venezuela dari Rosneft.Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan dagang milik Rosneft pekan lalu karena memperdagangkan minyak Venezuela.(IT/TGM)