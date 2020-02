Pengacara: AS Berencana 'Menculik dan Meracun' Julian Assange

Assange lawyer brings up claim US mulled kidnapping and poisoning.JPG

IslamTimes - Pemerintah AS berencana hendak menculik atau membunuh Julian Assange ketika dia bersembunyi di kedutaan Ekuador di London, pengadilan Inggris diberitahu kemarin dalam sidang ekstradisi penerbit WikiLeaks. Apa yang kita ketahui sejauh ini?

Pengacara Assange Edward Fitzgerald mengatakan kepada Hakim Vanessa Baraitser bahwa AS ingin membunuh pendiri WikiLeaks itu terlihat seperti kecelakaan dan bahwa agen intelijen AS bekerja sama dengan perusahaan Spanyol UC Global untuk memata-matai Assange di dalam kedutaan.Fitzgerald mengklaim bahwa rekaman dikumpulkan setiap 14 hari dan diserahkan ke badan intelijen AS. Pengintaian itu bahkan termasuk rekaman pertemuan Assange dengan tim hukumnya, yang melanggar hak istimewa pengacara-klien, katanya."Ada pembicaraan tentang apakah harus ada langkah-langkah yang lebih ekstrem yang dipikirkan, seperti menculik atau meracuni Assange di kedutaan," kata Fitzgerald kepada pengadilan.Pengacara Assange telah lama memperingatkan bahwa penculikan atau rendisi luar biasa bisa di atas meja bagi Washington jika AS tidak bisa menanganinya dengan cara lain.[IT/r]