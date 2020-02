20 Tewas, 189 Terluka Dalam Bentrokan India

IslamTimes- Umat ​​Hindu telah bentrok dengan Muslim di ibukota India sejak hari Minggu. Bentrokan meletus ketika umat Hindu berhadapan dengan Muslim yang memprotes hukum kewarganegaraan yang diperkenalkan oleh pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi.

Jumlah kematian dalam bentrokan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara para pendukung dan penentang hukum anti-Muslim di New Delhi telah meningkat menjadi 20 orang.Seorang pejabat di Rumah Sakit Guru Teg Bahadur mengatakan pada hari Rabu bahwa setidaknya 20 orang telah terbunuh dan 189 lainnya terluka dalam bentrokan itu bertepatan dengan kunjungan ke Presiden AS Donald Trump, lapor Press TV.Setidaknya 15 orang juga dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis.Umat ​​Hindu telah bentrok dengan Muslim di ibukota India sejak hari Minggu. Bentrokan meletus ketika umat Hindu berhadapan dengan Muslim yang memprotes hukum kewarganegaraan yang diperkenalkan oleh pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi.Para pengkritik hukum mengatakan bahwa hal itu tidak adil terhadap Muslim. Di bawah hukum, migran dari Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan akan diizinkan untuk mengklaim kewarganegaraan India, tetapi tidak jika mereka adalah Muslim.Pada hari Selasa, massa Hindu membakar sebuah masjid di daerah Ashok Nagar di ibukota.India telah dilanda protes sejak awal Desember tahun lalu, ketika parlemen negara itu meloloskan undang-undang kewarganegaraan. Namun kerusuhan baru-baru ini di ibukota menandai contoh besar pertama kekerasan yang terkait dengan hukum.Pecahnya kekerasan terbaru bertepatan dengan kunjungan Trump, yang mengadakan pertemuan bilateral dengan Modi di New Delhi pada hari Selasa.Pemerintah Modi dituduh mendorong intoleransi agama dan berusaha mengubah India menjadi negara Hindu. Trump telah menghadapi tuduhan fanatisme agama dan rasisme di rumah atas larangan perjalanannya ke beberapa negara mayoritas Muslim.(IT/TGM)