Shamkhani: AS Belum Merilis Berita Yang Tepat Tentang Kebenaran Ain Al-Assad

IslamTimes - Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Laksamana Muda Ali Shamkhani mengatakan bahwa Gedung Putih belum merilis fakta berita tentang pangkalan udara Ain al-Assad di provinsi Al-Anbar Irak.

Dia membuat pernyataan di akun twitter-nya pada hari Selasa (25/2). dalam reaksi terhadap campur tangan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam urusan internal Iran dan menulis, "berita fakta sejauh ini belum dirilis oleh Gedung Putih sehubungan dengan jumlah korban di pangkalan udara Ain al-Assad di Irak "Kekhawatiran Menteri Luar Negeri AS Pompeo tentang apa yang disebutnya kerahasiaan Iran tentang pecahnya 'COVID-19' adalah dengan syarat bahwa sejauh ini berita yang akurat dan pasti belum dirilis oleh para pejabat di Gedung Putih tentang kebenaran pangkalan militer Ain al-Assad, pesawat mata-mata di Afghanistan, jumlah kematian tahun ini akibat flu di AS, dll.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam pernyataannya yang tidak berdasar telah mengklaim bahwa AS sangat khawatir bahwa Iran mungkin menyembunyikan detail tentang pecahnya 'COVID-19'.Sebagai balasan atas pembunuhan mantan Komandan Pasukan IRGC Quds Iran Jenderal Suleimani oleh AS, Aerospace Force IRGC melakukan serangan rudal ke pangkalan udara Ain al-Assad AS di Irak pada 08 Januari.[IT/r]