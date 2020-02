Recep Tayyip Erdogan -Turkey's President and leader of the AKP Justice and Development Party.jpg

IslamTimes - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan waktu yang diberikan Ankara untuk Damaskus menarik pasukannya dari pos pengamatan Turki di Idlib Suriah akan segera berakhir, menambahkan bahwa Turki tidak akan "melangkah mundur sekecil apapun" di provinsi tersebut.

Sebaliknya Erdogan bersumpah bahwa pasukan Ankara akan mendorong Angkatan Darat Suriah melampaui batas pos-pos tersebut pada akhir Februari."Kami ingin mengingatkan mereka yang mencoba memojokkan Turki dengan memaksakan agendanya sendiri, bahwa kami bukan tamu di kawasan ini, tetapi tuannya," kata Erdogan, Rabu (26/2).Presiden Turki belum mengesampingkan "keterlibatan aktif" sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara di Idlib. Erdogan menambahkan, bagaimanapun, bahwa dia meminta mitranya dari Rusia, Vladimir Putin untuk mencoba dan meyakinkan Presiden Suriah Bashar Assad untuk menghentikan serangan Idlib.Erdogan juga mengklaim bahwa Ankara akan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pengembalian Suriah yang aman ke negara mereka di provinsi tersebut.Dalam komentar terpisah, presiden Turki juga mengindikasikan bahwa negara tersebut telah meminta untuk membeli sistem pertahanan udara rudal Patriot AS, tetapi mencatat bahwa Washington tidak memiliki ekstra untuk dijual dan karenanya tidak dapat memasok mereka ke Turki saat ini.Erdogan menekankan, bahwa Turki memiliki Patriot Spanyol yang dikerahkan di negara itu saat ini.Presiden Turki mengatakan bahwa negaranya belum menerima dukungan dari AS pada situasi di Idlib, tetapi menambahkan bahwa dia akan mengangkat masalah ini dalam pembicaraan berikutnya dengan Presiden AS Donald Trump.[IT/r]