Trump Mengklaim AS Berada Di Garis Terdepan Menghadapi Coronavirus 

Presiden Donald Trump telah mengklaim bahwa Amerika Serikat berada " di jalan terdepan" dalam menghadapi coronavirus karena tindakan pemerintahannya yang sejak awal mengatasi penyakit ini, ketika otoritas AS menghadapi kritik yang berkembang karena tidak melakukan cukup untuk mencegah penyebaran virus yang meluas.Dalam sebuah tweet pada hari Jumat, Trump, yang telah mendapat kecaman tentang tanggapan pemerintah AS terhadap wabah COVID-19, mengatakan "Do Nothing Demokrat" menyalahkan dia dan membalas bahwa virus itu menyebar "dengan sangat lambat di AS. karena Presiden Trump menutup perbatasan kami, dan mengakhiri penerbangan, SANGAT AWAL. "Jadi, Coronavirus, yang dimulai di Cina dan menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia, tetapi sangat lambat di AS karena Presiden Trump menutup perbatasan kami, dan mengakhiri penerbangan, SANGAT AWAL, sekarang disalahkan, oleh Do Nothing Demokrat, Tulis "Trump".- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Februari 2020"The Do Nothing Demokrat sibuk membuang-buang waktu di Imigrasi Hoax, & apa pun yang bisa mereka lakukan untuk membuat Partai Republik terlihat buruk, sementara aku sibuk memanggil dan menutup Perbatasan & Penerbangan sejak awal, menempatkan kita di depan dalam pertempuran kita dengan Coronavirus. Mereka menyebutnya SANGAT salah! " tambahnya dalam tweet tindak lanjut.The Do Nothing Demokrat sibuk membuang-buang waktu di Imigrasi Hoax, & apa pun yang bisa mereka lakukan untuk membuat Partai Republik terlihat buruk, sementara aku sibuk memanggil penutupan BORDER & PENERBANGAN awal, menempatkan kita di depan dalam pertempuran kita dengan Coronavirus. Mereka menyebutnya SANGAT salah!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Februari 2020Sementara itu, penjabat kepala staf Gedung Putih Mick Mulvaney menuduh pers Amerika menjajakan narasi keliru tentang administrasi Trump.Kandidat presiden Demokrat AS menyerang Trump yang menangani wabah koronavirus pada hari Kamis."Kami membutuhkan seorang presiden yang tidak bermain politik dengan kesehatan dan keamanan nasional kami," kata Senator Vermont Bernie Sanders, kandidat utama Demokrat nasional.Administrasi Trump "harus berhenti mengeluarkan informasi yang menyesatkan, tidak ilmiah, dan salah" tentang coronavirus, kata Sanders dalam sebuah pernyataan.Komentarnya muncul setelah Trump mengadakan konferensi pers pada hari Rabu mengatakan risiko dari virus itu "sangat rendah" di Amerika Serikat dan menempatkan Wakil Presiden Mike Pence bertanggung jawab atas tanggapan tersebut, mengutip catatan Pence tentang wabah HIV di Indiana ketika ia berada di sana. gubernur negara bagian.Sanders mengatakan bahwa Pence "benar-benar tidak memenuhi syarat" dan disebut Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan ekonom Gedung Putih Larry Kudlow "kroni politik," yang harus diganti oleh para ahli.Calon presiden dari Partai Demokrat Michael Bloomberg mengatakan bahwa Trump "mengubur kepalanya di pasir" karena coronavirus.(IT/TGM)