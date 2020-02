Israel Menyetujui 1.800 Unit Pemukim Ketika Pemilu Mendekat

Israeli prime minister Benjamin Netanyahu checks a map the Israeli settlement of Ariel.jpg

IslamTimes - Israel memberi lampu hijau untuk pembangunan hampir 1.800 unit pemukim baru di permukiman ilegal yang telah mereka bangun di Tepi Barat yang diduduki, dalam sebuah langkah yang tampaknya bertujuan untuk mengamankan suara bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dilanda skandal menjelang pemilihan mendatang.

Sub-komite Perencanaan Tinggi yang disebut Administrasi Sipil Zionis Israel mengeluarkan persetujuan pada hari Kamis (27/2), bertindak atas proposal menteri untuk urusan militer Zionis Israel, Naftali Bennett, The Jerusalem Post melaporkan.Dia bersumpah dia "tidak akan memberikan satu inci pun lahan" kepada Palestina, dengan mengatakan, "Kami memberi otorisasi banyak unit di permukiman dan kami akan terus melakukannya di masa depan."Sesi hari Kamis (27/2) terjadi kurang dari dua bulan setelah sesi sebelumnya, "menandai peningkatan frekuensi pertemuan komite," tulis The Times of Israel.Mereka mengutip Shabtay Bendet dari pengawas penyelesaian Peace Now yang mengatakan bahwa tampaknya Netanyahu sedang mencoba untuk mengadili para pemilih menjelang pemilihan parlemen yang telah dijadwalkan pada hari Senin. Pemilihan umum, yang ketiga akan berlangsung dalam satu tahun, akan melihat Zionis Israel memutuskan apakah perdana menteri, yang telah didakwa dalam skandal korupsi, harus tetap di kantor untuk masa jabatan kelima.[IT/r]